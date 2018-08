Aumentan otra vez las tarifas en el Circuito Exterior Mexiquense

Valle de México, México.- Usuarios del Circuito Exterior Mexiquense (CEM), manifestaron su inconformidad ante el aumento en el costo de las tarifas en las casetas por utilizar esta vía rápida.



Con una longitud de 110 kilómetros, el CEM conecta a la Zona Oriente, Poniente y Norte de la Zona Metropolitana del Estado de México.

La empresa concesionaria de origen español Obrascón Huarte Lain (OHL) aplicó la mañana del domingo un aumento de entre el 5 y 10 por ciento a sus tarifas, informó El Sol de Toluca

“No tan solo es el aumento de las casetas, son las pésimas condiciones en las que se encuentra el circuito, no cuenta con la infraestructura necesaria, en varios tramos el asfalto está deteriorado, además se han formado vados debido a que la vía se edificó en lo que fue la ribera del ex lago de Texcoco que en épocas de lluvia se inunda además de que no cuenta con servicios sanitarios a lo largo de todo el recorrido”, manifestó, Edgar Iván “N”, vecino de Las Américas en Ecatepec y usuario del CEM.

En Ecatepec, la caseta ubicada en Las Américasel incremento fue de tres pesos, porque subió de 52 a 55 pesos por un recorrido de al menos 6 kilómetros; la localizada en el Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, aumentó de 23 a 25 pesos y la de Los Héroes Ecatepec, la tarifa subió de 14 a 15 pesos, esta última por un recorrido de poco más de 2 kilómetros.

Este el segundo aumento que se registra en el año a las tarifas; el pasado fue en febrero cuando se dio un incremento del 6.2% en su recorrido total.

En la actualidad, el CEM se conecta con las autopistas México-Querétaro, Chamapa-Lechería, México-Pachuca, México-Tuxpan, Peñón-Texcoco y México-Puebla.

Vecinos de las Américas, Los Héroes y otras colonias se han manifestado en varias ocasiones para que bajen sus costos y se les otorgue un descuento, porque son quienes diariamente tienen que hacer uso de esta vía para acudir a sus trabajos hacia la Ciudad de México.

Señalaron que, hace un par de años, la Cámara de Diputados Federal aprobó un punto de acuerdo para demandar a OHL colocar sanitarios en el Circuito Exterior Mexiquense, pero la constructora española, aseguraron, ha hecho caso omiso.