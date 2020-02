Claman total justicia para Javier Valdez

CULIACÁN. Luego de que Heriberto N, alias El Koala, recibiera condena de 14 años y ocho meses de cárcel al aceptar sus responsabilidades en el asesinato del periodista Javier Valdez en un juicio abreviado, Gridelda Triana y activistas buscan condena para todos los implicados, hasta llegar al Mini Lic.

El pasado jueves se celebró la audiencia intermedia de Heriberto N, luego de un año y medio de haberse digerido, donde sorpresivamente el acusado cambió su postura y aceptó la condena puesta por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de 22 años, reducida un tercio por la confesión.

La esposa del periodista asesinado, Griselda Triana, dijo tener una sensación agridulce por la condena, pues aunque El Koala es uno de los responsables del crimen, todavía hay más implicados en espera de condena y hasta entonces habrá justicia: "La justicia no es plena, no existe una confesión del crimen, no nos dijo cómo pasó".

Víctor Martínez, representante de Propuesta Cívica, mencionó que el proceso para llegar al Mini Lic será complicado por los procesos que lleva en Estados Unidos. "La extradición de Mini Lic se tiene que negociar; tiene un proceso abierto allá y está bajo sistema de testigo protegido".

Lo siguiente será la audiencia intermedia de Juan Francisco N, alias El Quillo, el 25 de marzo. El imputado no aceptó el juicio abreviado y se espera que su condena sea mayor por su responsabilidad directa.

Según la Fiscalía General del Estado, El Koala participó en el asesinato conduciendo el coche que interceptó a Javier Valdez, por lo que su actuar lo convierte en el eslabón más débil del proceso, pero es el eslabón más débil de la cadena, dijo, Víctor Martínez, de Propuesta Cívica.