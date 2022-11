La secretaria de salud clausuró dos quirófanos del Hospital privado "Santé" a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), esto como parte de las investigaciones de 24 casos de meningitis aséptica reportados en Durango y que a la fecha han causado la muerte de dos mujeres.

Se informó por parte de la autoridad estatal que en dicho hospital se localizaron dos de meningitis aséptica en pacientes que tuvieron una intervención quirúrgica durante el mes de agosto pasado, mismos que ya son atendidos en el Hospital General 450.

El comisionado de la Coprised, Moisés Nájera Torres, dio a conocer que ya fue decomisado diverso medicamento anestésico en hospitales privados, entre ellos el antes mencionado. Asimismo informo que ya existe un protocolo a las pacientes atendidas en esos lugares donde se les toman muestras de líquido cefalorraquídeo en hospitales del sector salud.









Desde el pasado viernes el Hospital del Parque, ubicado al sur de la ciudad, fue asegurado y clausurado temporalmente por autoridades de salud y policiales del estado; derivado de cinco carpetas de investigación que se iniciaron ya que los primeros casos surgieron en ese lugar.

Durante el operativo también se aseguraron documentos y medicamentos sospechosos como Buoivacaína hiperbárica, Ropivacaína (Ropicones) 2mg/ml y Ropivacaína (Ropicones) 7.5mg/m), mismos que en este momento están siendo analizados en laboratorios de la Ciudad de México, para determinar si son los causantes de esta enfermedad mientras que la SSD realiza labores de contención y prevención.

Clausuran dos quirófanos en Durango relacionados con casos de meningitis aséptica / Foto: Cortesía

De acuerdo con autoridades estatales, a la fecha no se cuenta con un dato preciso de lo que pudo haber causado la meningitis aséptica la cual provoca la inflamación de las de los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal en pacientes que estuvieron expuestos a ciertos medicamentos o virus y se tiene el sistema inmune comprometido; por lo que se investiga el suministro de medicamentos que podrían estar contaminados, sin embargo, aún no se tiene esta certeza, de ahí que se encuentran aún en investigación.









A casi una semana de que se dieron a conocer los primeros casos, ya se tienen identificadas 24 personas contagiadas, mismas que fueron trasladados a la unidad de Terapia Intermedia del Hospital General 450; asimismo se dio a conocer de la muerte de dos jóvenes madres quienes a unos meses de parir en un hospital privado comenzaron a enfermar sin explicación aparente y luego de permanecer unos días en terapia intensiva fallecieron.

Fue ahí cuando se encendieron las alarmas del sistema de salud de Durango, quién alertó a sus homólogos de Jalisco y Ciudad de México ante un posible riesgo con el uso de medicamentos anestésicos cuyos lotes ya se encuentran en cuarentena en hospitales privados de Jalisco.

Por lo pronto la SSD lanzó una campaña para aclarar a la sociedad que la meningitis aséptica no es contagiosa, y solo se ha detectado en pacientes con características como haber sido intervenidas quirúrgicamente en un periodo no mayor a seis meses y haber sido anestesiadas por medio de un bloqueo en algún hospital del sector privado.

