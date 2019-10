CNDH investiga operativo fallido en Culiacán

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que investiga de oficio los hechos que se registraron en Culiacán, Sinaloa, donde se tuvo un “operativo fallido” por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en donde se dejó en libertad a Ovidio Guzmán López.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detalló que se recibió “una queja digital” por lo que ha abierto este tema: “Queremos que se conozca la verdad”.

Entrevistado en el Segundo Encuentro Nacional de Nosotrxs, el ombusdman dijo que se debe saber qué pasó con las víctimas que perdieron la vida en ese operativo, de ahí que se debe tener una investigación.

González Pérez comentó que no importan los gobiernos, no importan las ideologías, por lo que el respeto a los derechos humanos debe ser para todos los gobiernos, independientemente de cortes ideológicos o partidistas, ya que “la dignidad de las personas no está en función de ideologías ni de partidos políticos, sino en la esencia de respetar al ser humano”.

“Estamos padeciendo un tema que viene arrastrándose desde el 2006 empezaron los problemas y el incremento de la violencia, está violencia no ha parado, la violencia se mantiene y lamentablemente hay muchas pérdidas humanas”, aseveró.

Ya en su discurso en el encuentro, Luis Raúl González Pérez, expresó que la ciudadanía responsablemente organizada debate y expresa públicamente, y en voz alta, sus opiniones, ya sea con un ánimo propositivo, de colaboración o crítico, pero actúa con transparencia y claridad, lo cual dignifica a sus miembros en lo individual y a sus organizaciones.