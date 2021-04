Colectivos feministas marchan en GDL por Victoria; exigen alto al abuso policial

Colectivos de feministas marcharon en solidaridad con el caso de Victoria, quien fue asesinada el 27 de marzo en Tulum, Quintana Roo a manos de policías municipales. Las manifestantes exigieron que sean erradicadas las prácticas de sometimiento en todas las corporaciones policiales del país. Cabe decir que durante la marcha tres tiendas departamentales fueron dañadas.

➡️ México otorgará visas humanitarias a dos familiares de Victoria

Entre 80 y 100 integrantes de diferentes colectivas comenzaron a reunirse el mediodía de este miércoles en las inmediaciones del Parque Rojo, ubicado en el cruce de Juárez y Federalismo. De ahí aproximadamente a las 13:20 horas, el grupo de mujeres se enfiló por la calle Pedro Moreno al grito de "La que no brinque es poli", "la policía no me cuida, me cuidan mis amigas", así como "Vivas se las llevaron, vivas las queremos". Al llegar a Donato Guerra, tomaron la avenida Juárez.

Foto: Elizabeth Ibal | El Occidental

Debido a que el contingente pasaría por esa avenida, los encargados de los comercios optaron por bajar sus cortinas para evitar que fueran vandalizados.

Durante la marcha la tienda departamental ubicada en Juárez y Colón, así como las dos que se ubican sobre Juárez al cruce con en Paseo Alcalde, también fueron afectadas por las manifestantes que llevaban martillos y bats de béisbol. También fueron quebrados los cristales de la estación de Mi Bici y de los exteriores de la estación Universidad del Tren Ligero.

Cuando el contingente llegó al punto de reunión, es decir a Palacio de Gobierno, este ya estaba cercado con vallas, así como con mujeres, del grupo Ateneas de la Secretaría de Seguridad, así como otro agrupamiento de la policía vial y de la Policía de Guadalajara. También durante el trayecto, mujeres de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara estuvieron al pendiente de las manifestantes por si requerían asistencia médica.

➡️ Próximo sábado se sabrá si vinculan a proceso o no a policías en Tulum

En el Palacio de Gobierno hicieron pintas sobre la calle Corona, así como de la Plaza de Armas. Igualmente, las vallas fueron teñidas de morado verde y rojo, al igual que las bancas.

Foto: Elizabeth Ibal | El Occidental

Las manifestantes estuvieron postradas frente al recinto del Ejecutivo Estatal por alrededor de hora y media, gritando consignas y mostrando pancartas en las que se exigía un alto al abuso policial.

Antes de concluir la protesta, el Frente Feminista de Jalisco hizo un pronunciamiento en el que pidieron se elimine el sometimiento por parte de cuerpos policiales, y así evitar más muertes como la de Victoria, en Tulum.

➡️ Autoridades mexicanas deben garantizar reparación por muerte de Victoria: AI

"Protestamos contra el abuso, la tortura, las violaciones y las desapariciones forzadas ejercidas por la policía, protestamos contra toda forma de represión y censura. La violencia policial y la total impunidad de la que gozan los oficiales", también recordaron la represión que se vivió el pasado 5 de junio, en una marcha por Giovanni, quién también murió a manos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos.

"Exigimos que las técnicas de estrangulamiento prescripción del cuello, sean prohibidas en los cuerpos policiacos de todo el país. Estamos hartas de qué oficiales estén aquí protegiendo monumentos en lugar de darnos resultados y protegernos", señaló una represente del Frente Feminista.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Durante la manifestación solamente una mujer resultó herida por los cristales rotos en una de las tiendas.

Finalmente las manifestantes se retiraron de manera pacífica y en grupos para protegerse.