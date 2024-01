¿Cómo llegaron los mapaches a playa Miramar? esto es lo que sabemos

Los animales de manitas y “antifaz” se han vuelto un emblema de Ciudad Madero y playa Miramar. Y aunque los mapaches se han ganado el cariño de muchos, pocos saben cómo fue que estos animalitos llegaron a anidar en las escolleras.

Para la cronista de Ciudad Madero, Carolina Infante Pacheco, los mapaches tienen cerca de una década habitando las escolleras. Afirma que a partir de la remodelación del circuito turístico La Barra, emprendida por la Administración Portuaria Integral (API), la presencia de los mapaches se volvió regular.

Infante Pacheco argumenta que los animales pudieron llegar ahí buscando alimento. “Posiblemente fueron atraídos por las vísceras y restos de pescado que dejaban los pescadores; ellos me han platicado que alimentaban a los mapaches con pescado, así que quizá por eso decidieron quedarse ahí”, relató para EL SOL DE TAMPICO.

La cronista indica que existe otra versión, con un tono más de leyenda, en la que se dice que alguien que buscaba deshacerse de un mapache atropellado decidió arrojarlo a las escolleras. Alimentándose de peces y basura logró recuperarse, y allí se estableció y se reprodujo.

Activistas aseguran que los mapaches que habitan en las escolleras de playa Miramar no atacan, solo quieren comida | José Luis Tapia

Fueron desplazados de su 'verdadero hogar'

Por su parte, la activista Hortencia Ruvalcaba Infante afirma que desde 2010 aproximadamente los mapaches comenzaron a deambular por las escolleras y por la zona de pinos.

Sin embargo, señala, el proceso de construcción de hoteles y edificios tras la otorgación de concesiones en Miramar, provocó que los animales fueran desplazados de sus hábitats y buscaron refugio en las escolleras.





Infante Pacheco argumenta que los animales pudieron llegar ahí buscando alimento | Pixabay

“En aquel entonces no estaba tan transitada esa parte de la playa, así que los mapaches eligieron ese espacio libre para anidar”, explica la fundadora del Patronato de Protección y Preservación Mapache Miramar vía telefónica para EL SOL DE TAMPICO.

“Toda la zona del río es zona de mapaches, a ellos siempre los vas a encontrar en las lagunas, en los ríos, en las playas, en otros puertos también los hay”, explica.

El hábitat original de los mapaches obviamente no es la playa y la explicación detrás de su proliferación en esta zona podría romperte el corazón | Antonio Sosa

Afirma que actualmente 200 ejemplares radican en todo lo largo de las escolleras. Y desde finales de 2015 los mapaches son una especie protegida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Aunque no se trata de una especie peligrosa, Ruvalcaba Infante indica que hay que tener precauciones con los mapaches. Recomienda que, si se les va a alimentar, se debe colocar la comida en el suelo y no dársela con la mano, además hay que evitar tocarlos o agarrarlos; ellos están acostumbrados a la gente que visita las escolleras de playa Miramar, pero no por eso hay que hacer confianza.

