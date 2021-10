Comunidad LeBarón demanda a Cabildo de Galeana por negativa de autodeterminación

El abogado Esteban Barrios presentó una demanda ante el Tribunal Estatal Electoral contra el Cabildo del municipio de Galeana, luego de que el pasado 20 de octubre negara la solicitud de autodeterminación para los integrantes de la comunidad LeBarón, ubicada en la demarcación.

Barrios acudió acompañado de Adrián y Julian LeBarón a presentar la demanda, luego de que el Cabildo de Galeana declarara improcedente la solicitud de autodeterminación de la comunidad para convertirse en una comunidad autónoma, similar a la comunidad Cherán, en Michoacán.

Julián LeBarón refirió que la comunidad de LeBarón tiene el derecho a una autodeterminación y que el Cabildo del municipio de Galeana no puede ser el encargado de negarlo, por lo cual decidieron acudir a otras instancias para que se analice el caso y se pueda otorgar este derecho a la comunidad.

“Tenemos el derecho y estamos impugnando la decisión del Cabildo, porque ellos no van a decidir si tenemos esos derechos o no. En Galeana nunca ha participado más del 30% de la población en ninguna elección, la idea de que ser mexicano es ser de un partido político, creo que la mayoría de los mexicanos los desprecia, ser chihuahuense o mexicano es mucho más que eso” comentó.

La mayoría de los integrantes del Cabildo de Galeana, incluso el propio Presidente Municipal Ammon Dayer LeBarón -quien es familiar de esta comunidad- votó en contra de la solicitud que emitieron el pasado 20 de octubre, por lo cual no procedió el intento de autodeterminarse como una etnia más de México.

Julián LeBarón explicó que en 14 días el Tribunal Electoral podrá resolver la demanda que presentaron a través de su abogado, pues afirma que México ha firmado acuerdos con las naciones unidades para reconocer una autodeterminación de las comunidades y de los pueblos, con el objetivo de proteger a las minorías.

“El Tribunal es quien reconoce de forma legal una representación en la comunidad, o son los que reconocen a algún candidato si son o no representativos de una comunidad, los pueblos originarios el INE entra para hacer un estudio para ver si es representativo de lo que la gente quiere” indicó.

Agregó que la Constitución refiere que el poder es del pueblo y que es el pueblo el que tiene el poder de cambiar o modificar su sistema de gobierno si no le beneficia, “lo que hemos visto, que aunque sea nuestro familiar el Alcalde de Galeana, no se ha resuelto el problema de la seguridad, de tener siquiera un ministerio público, no se resuelven los conflictos”.

Julián LeBarón insistió que reclaman el derecho de explorar alternativas para poder defenderse o poder organizarse, ya que consideran que no están siendo representados por los tres niveles de gobierno y la impunidad sigue creciendo casi al 100% en todo el país.

Refirió que en México se vive en una sociedad donde los “traidores” hacen lo que quieren con el país, hacen un universo de 80 millones de pobres en un país lleno de recursos, aun y cuando tenemos 36 millones de personas que se van a otro país a trabajar para mandar recursos para su país.

“Es lo que proponemos, si el Cabildo no está de acuerdo, ellos no nos pueden negar el derecho, quien es el gobierno para decir que no puedes vivir o ser libre, hay un proceso que se debe seguir, nosotros creemos que todo ser humano tiene derecho de reclamarlo, no podemos legalmente la autonomía de la comunidad, hay cosas que no podemos hacer porque no se nos reconoce, no hay nada que le puede ayudar más al municipio a que se organicen de la forma en que los estamos haciendo” agregó.

Comentó que la forma de auto gobierno ya la están implementando, con la elección de 15 personas a quienes catalogan como ansíanos, quienes son las personas con mayor conocimiento y experiencia, a su vez se eligen 9 personas que se dividen en tres grupos para tratar temas educativos y religiosos, económicos y de seguridad, seguidos de 12 personas más que se hacen cargo de impartición de justicia.

Explicó que todos los cargos son voluntarios, que no existe un pago por esta responsabilidad y que el único fin es que a todos les vaya bien y que se les respeten los derechos, pero que al momento aunque lo estén aplicando en la comunidad, no tiene el reconocimiento legal ante las autoridades municipales o estatales, que es lo que buscan obtener con el paso del tiempo.