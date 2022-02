Comunidad ucraniana en Guadalajara marcha para pedir paz en su país

Alrededor de 100 integrantes de la comunidad ucraniana en Guadalajara salieron a la calle para marchar y protestar contra la guerra emprendida por Rusia. Además pidieron a los mexicanos oraciones para su país y sus habitantes.

Los originarios de Ucrania, se concentraron en la Minerva, para después marchar en silencio hacia la glorieta de Los Desaparecidos o de los Niños Héroes, en la zona de Chapultepec.

En su trayecto, los tapatíos dieron muestras de solidaridad con aplausos y gritos de aliento.

"Es algo muy fuerte para nosotros, es algo que nosotros a una distancia tan grande pudimos hacer por nuestro país, por nuestros papás, por nuestras familias. Sólo pedimos de parte de la comunidad ucraniana en Guadalajara de toda la gente de mi país, que nos apoyen, que oren por la guerra de nuestro país, que pidan por la paz. Dicen en México 'hoy por ti, mañana por mi'", dijo Tanya Kramar, una de las organizadoras del movimiento.

Alex, originario de la ciudad de Ykpaïha en aquel país. Contó que llegó a México hace 8 años, sin embargo en Ucrania se encuentra su mamá y su hermana, por lo cual le preocupa la situación que ambas viven.

"Platiqué con mi mamá, me dice que todo está tranquilo, lucharon por Melitópol, ciudad más al sur de mi ciudad como a 80 kilómetros. Pasa que como a las 4 de aquí mi hermana me manda mensaje que dice 'todos estamos en asilo porque están bombardeando nuestra ciudad'. Están bien, pero lamentablemente eso pasa. Guerra escondida, guerra no cierta con mucha mezquindad, eso es política rusa y así toda su historia. Lamentablemente tenemos esos vecinos locos".

Expresó que le gustaría que México también impusiera sanciones máximas como la Unión Europea y Estados Unidos. Aseguró sentir temor por la vida de su mamá y su hermana, pero confiado de que el conflicto será ganado.

Al concluir la marcha en Chapultepec y Niños Héroes, los ucranianos cantaron el himno nacional. En próximos días se planea otra manifestación para seguir pidiendo a los jaliscienses que pidan porque el conflicto bélico llegue a su fin.

Rusas apoyaron la manifestación

Entre los manifestantes se encontraban dos jóvenes rusas, las cuales mostraron solidaridad hacia los ucranianos

"Estoy aquí para apoyar a los ucranianos y mostrar que nosotros no queremos esta guerra queremos que vivan en paz y prosperen por su cuenta y que nuestro presidente se vaya de Ucrania y se vaya de mi propio país", contó Anastacia quien tiene tres años y medio radicando en México.

Otra joven rusa, también de nombre Anastacia rechazó el comienzo de la guerra, ella vive en territorio mexicano desde hace 8 años.

"Siento vergüenza por mi presidente de Rusia. Hace mucho tiempo no apoyo la política de Putin siento que hay muchas cosas que está haciendo incorrectas. Me duele que están mintiendo a la gente rusa de que no están tocando a los civiles, no es la verdad", expresó.

Se calcula que la comunidad ucraniana en Jalisco está conformada por aproximadamente 120 personas.

Publicado originalmente en El Occidental