Con música de banda, dan último adiós a Francisco Rojas

CUAUTITLÁN IZCALLI.- Con música de banda y tambora, familiares y amigos de Francisco Rojas San Román, cargaron su féretro y recorrieron las calles del Pueblo de San Lorenzo, para darle el último adiós.

El diputado federal con licencia y precandidato a la alcaldía por el PRI, falleció la madrugada de este martes durante su traslado de un hospital de la demarcación a otro en la Ciudad de México, donde sería atendido luego de complicarse su estado de salud, tras ser víctima de un ataque armado por dos sujetos la noche del pasado sábado.

“Mi papá quiere despedirse de su pueblo, lo vamos a sacar aquí a las calles lo vamos a cargar como si estuviera en el pueblo, recorremos su pueblo, entramos a la iglesia, después de ahí lo vamos a llevar a cremar porque él quería que lo cremaramos”, señaló su hijo Francisco Rojas Cano.

Foto El Sol de Toluca

Añadió que su familia no ha recibido amenazas, ya que dijo no son personas especiales, “mi papá no debía nada, no tenía escoltas, no andaba en camioneta blindada, nosotros no tenemos porque pedir algo que mi papá nunca quiso para nosotros ni para él”.

Fue en punto de las 13:00 horas, cuando se ofreció una misa de cuerpo presente, oficiada por el Obispo de la Diócesis de Cuautitlán, Monseñor Guillermo Ortiz Mondragón, quien recibió el cuerpo a la entrada de la iglesia de San Lorenzo Mártir, en San Lorenzo Río Tenco. Horas antes María Eugenia Cano Romero, cuñada de Francisco Rojas, fue sepultada en el panteón municipal.

“Pidamos al señor para que nuestro muy querido hermano Francisco Lauro, viva esa palabra que escuchamos, las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento, que él pues goce de la paz y la paz se extienda a su familia”, fue el mensaje que dirigió el Obispo durante la homilía, a los familiares de Rojas San Román.

Al concluir la ceremonia, el cuerpo de Francisco Rojas fue trasladado a un crematorio privado y se espera que los restos regresen a su casa.

Del Mazo acude a velorio

Este martes, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, acudió al velorio del diputado con licencia del PRI, Francisco Rojas San Román, quien falleció el lunes por la noche después del atentando del que fue víctima desde la noche del sábado pasado cuando llegaba a su casa en compañía de su cuñada, quien también ya falleció.

El mandatario mexiquense arribó a la casa de Paco Rojas, como era conocido, al filo de las 13:30 horas acompañado de su equipo más cercano y del Secretario General de Gobierno estatal, Alejandro Ozuna Rivero.

En medio de un grupo de personas, entre ellos los medios de comunicación, llegó hasta el pie del ataúd, que por cierto estaba abierto, donde lo recibió Francisco Cahue, secretario general del SUTEYM y diputado suplente de Paco Rojas, de inmediato se le acercaron Alejandra del Moral, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) , Enrique Jacob Rocha, Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México y el diputado Pablo Basañez García.

En cuestión de 20 minutos del Mazo Maza hizo una breve guardia de honor y les dió el pésame a los familiares de Paco Rojas, posteriormente se retiró del lugar, al salir de la casa dijo : " Un suceso lamentable, hemos venido a ver a a familia, Paco era un hombre al que todos queríamos mucho, gran compañero diputado y venimos ahora a darle el sentido pésame a su familia, a estar con ellos y acompañarlos. Por otro lado la fiscalía del estado está haciendo ya las investigaciones correspondientes para llegar al fondo de este asunto. Gracias".