Con "sube y baja" en muro fronterizo buscan unir a México y EU

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El pasado domingo, un juego metálico conocido como ‘sube y baja’ fue colocado en el muro fronterizo entre Sunland Park y la zona de Anapra, donde niños de ambas fronteras, así como adultos pudieron disfrutar de un momento agradable de convivencia a pesar de las divisiones.

La idea nace del arquitecto Ronald Rael y Virginia San Fratello, quienes a través de varios proyectos expuestos en el libro Borderwall As Architecture, A Manifesto for the US-Mexico Boundary, donde proponen varios proyectos arquitectónicos para darle un mejor uso al muro y unir en vez de separar.

Teeter Totter Wall from Rael San Fratello on Vimeo.

Y fue el pasado domingo, que en la frontera se colocaron varios ‘sube y baja’, ahí acudieron los arquitectos en conjunto con al Colectivo Chopeke para dar muestra de que el muro no sólo divide.

Los juegos estaban pintados en rosa mexicano y resaltaban del muro, la actividad trajó mucha diversión y sonrisas para los asistentes

Si bien, las relaciones comerciales y laborales entre los Estados Unidos y México están en un delicado equilibrio; los mexicanos acuden a los Estados Unidos para encontrar trabajo, pero a menudo anhelan vivir cómodamente en su propio país.

Los arquitectos compartieron en sus redes sociales los momentos que disfrutaron con los asistentes, destacando que estos ‘subes-bajas’ demuestra los delicados equilibrios entre las dos naciones.

Rael profesor asistente de arquitectura, analiza sus diseños para usos alternativos para el muro entre los Estados Unidos y México, con el fin de aprovechar de manera oportuna las 650 millas de barrera física que separa la frontera entre ambos países.

Las contrapropuestas para el muro, creadas porel estudio donde reinventan, hiperbolizan o cuestionan el muro y suconstrucción, costo, rendimiento y significado. Rael propone que, a pesar deluso previsto del muro, que es mantener a las personas alejadas y alejadas, elmuro es, en cambio, un atractivo que involucra a ambas partes en un diálogocomún.