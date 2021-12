Conductor es agredido por policías al no pagar "cuota" en bloqueo de Hermosillo

El bloqueo de yaquis a la altura del pueblo Loma de Guamúchil, que pasa por la carretera internacional México 15 cae nuevamente en la polémica: esta vez, los manifestantes contaron con apoyo de agentes de la policía Municipal de Cajeme.

En un video difundido por redes sociales, se observa a un conductor y su acompañante pasar por este tramo de la carretera, pero se negó a parar la "cuota" que piden los manifestantes de la etnia yaqui que mantienen un bloqueo intermitente desde el año pasado.

➡ Caos en la Autopista del Sol por bloqueo de normalistas

Sin embargo, se puede ver que dos agentes de la Policía Municipal de Cajeme golpean la ventana del conductor cuando éste intenta irse. Éste avanza, pero una unidad de patrulla le cierra el paso.

El video provocó reclamos de la ciudadanía por este acontecimiento que no es algo nuevo y que en estas fechas, más viajeros pasan por este retén ilegal de la carretera federal.

De no creerse... Increíble. pic.twitter.com/XaX7chWC9R — Ομαρ Αλι (@oalh) December 17, 2021

Ante ello, autoridades municipales anunciaron que tomaron cartas en el asunto. El alcalde Javier Lamarque Cano informó que se arrestó al agente que aparece a cámara, con el fin de iniciar un proceso administrativo.

"Sobre el caso del policía que actuó de manera irregular en Loma de Guamúchil, anoche mismo en cuanto me enteré hablé con el Comisario para que tomara medidas e investigara la situación, posteriormente éste me informó que se le retiró la unidad, se arrestó al agente, se le suspendió y turnó su caso a la Comisión de Honor y Justicia, para que se investigue y apliquen las sanciones, no vamos a permitir ninguna acción irregular por parte de agentes policiacos", explicó el munícipe en un mensaje a través de sus cuentas oficiales.

El conductor afectado grabó con su celular el momento que el propio agente de la corporación le cerró el paso, en apoyo a los miembros de la tribu yaqui, sobre la Carretera Federal México 15 en Loma de Guamúchil.

A pesar de los acuerdos a los que ha llegado la etnia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todavía continúan las protestas de uno de los ocho pueblos, el de Loma de Guamúchil.

Con información de Armando Aguilar.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias