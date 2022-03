Consulado de EU en Nuevo Laredo pide a estadounidenses “buscar refugio seguro de inmediato”

El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo llamó a los ciudadanos estadounidenses a buscar refugio seguro de inmediato.

“Con base en información policial reciente, todos los empleados del gobierno de los EU en Nuevo Laredo han recibido instrucciones de refugiarse en el lugar”, indica la alerta emitida este jueves en su cuenta de Twitter @USAConNVL.

En el comunicado de la representación americana enfatiza que “todos los ciudadanos estadounidenses deben buscar refugio seguro de inmediato”.

El alertamiento ha despertado el temor entre los residentes, mexicanos y estadounidenses, en esta ciudad fronteriza de Tamaulipas ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos.

OLA DE VIOLENCIA PERDURA EN TAMAULIPAS

Apenas la madrugada del lunes 14 de marzo este municipio tamaulipeco fue azotado por una ola violenta por la detención de Juan Gerardo N, conocido como “El Huevo”, e identificado como presunto líder del Cartel del Noreste.

La captura por parte del gobierno federal desató balaceras, persecuciones, bloqueos en prácticamente todo el municipio.

La Sedena indicó que pese a las refriegas e incluso ataques a sedes oficiales que se reportaron no hubo personas heridas.

"El Huevo" fue sacado de esta región en un operativo que demoró 16 minutos para el martes ser deportado a los Estados Unidos.

COMANDO ARMADO ACUDE EN BUSCA DE ACTA DE NACIMIENTO

La tarde de ayer, 16 de marzo, el gobierno de Tamaulipas dio a conocer que dos personas, identificados como el padre y la abogada de “El Huevo”, se presentaron a solicitar un acta de nacimiento de este a la oficina del registro civil de Nuevo Laredo.

Ante la negativa por no contar con ese documento, arribó un comando armado para exigir con lujo de violencia dicha acta de nacimiento.

Al comprobar que realmente no existía forma de expedir el documento, “haciendo uso de la fuerza exigieron al personal de la dependencia la expedición de un reconocimiento de la existencia del acta de nacimiento referida”.

Hasta esta tarde no se han reportado de manera oficial nuevos incidentes violentos en Nuevo Laredo que se mantiene bajo resguardo de elementos militares por tierra y aire.





