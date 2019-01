Por contaminar en Acapulco, dan ultimátum a Chedraui

Guerrero.- Durante el segundo día de operativos contra negocios que contaminan con descargas de aguas residuales la bahía de Acapulco, en la zona de Punta Diamante se detectó que el centro departamental Chedrahui Selecto vierte sus aguas sin tratar a canales pluviales que desembocan al mar, según el director de inspección y vigilancia de la Dirección de Ecología municipal, Vicente Batalla Mendoza.



En la inspección, el funcionario dijo que los propietarios de cada uno de los negocios o empresas donde se han levantado los procedimientos tienen cinco días para presentar un recurso de prórroga para arreglar la situación o la documentación con la que puedan deslindarse del señalamiento, o de lo contrario se procederá a la aplicación de multas o hasta la clausura total del establecimiento.

Además, dijo que se incrementó de nueve a 12 el número de procedimientos administrativos en contra de condominios, restaurantes y centros comerciales en la zona.

La directora de Ecología, Guadalupe Rivas Pérez, dio a conocer el pasado domingo que se tenían un total de nueve actas administrativas en negocios de Punta Diamante, y de estos ya se procedió a la clausura de un sistema de drenaje pluvial del condominio Marena, el cual descargaba aguas a la bahía; posteriormente también se reforzaron los operativos dando como resultado la ubicación de tres vertederos clandestinos más.

Asimismo, Vicente Batalla Mendoza dijo que el número de procedimientos por descargas clandestinas de aguas residuales, tanto a la playa como al colector de agua pluvial en Punta Diamante, puede incrementarse de manera considerable porque se seguirá con la revisión.

“Si encontramos el factor contaminante en un negocio comercia, o en algún hotel o condominio, se procede a aplicar lo que marca el artículo 60 del reglamento que dice que se puede levantar el procedimiento o hasta llegar a una clausura, que afecta más a las empresas, pero la idea es que todos los negocios establecidos se regulen en este sistema de tratamiento de las aguas residuales”.

No obstante, en el puerto la calidad del aire también se ha deteriorado. No obstante, apesar de los altos niveles de contaminación que se registran en la Zona Diamante, por quemar la basura de los tiraderos clandestinos, el delegado de Servicios Educativos Acapulco-Coyuca, Alfredo Miranda, y el presidente de la Sociedad de Tutores y Padres de Familia del estado de Guerrero, Fernando Díaz Ángeles, afirmaron que no se han suspendido clases ni hay reportes de enfermedades.