Correos hace patente crisis en Chihuahua

CHIHUAHUA.- Correos de México atraviesa por una de las peores crisis de su historia que ya se hace evidente por lo menos en Chihuahua, pues ha recortado cerca de tres mil trabajadores en el país, 70 de ellos en el estado, y en la capital de la entidad una de sus sucursales fue cerrada debido a falta de mantenimiento, asegura el secretario general del Sindicato del Servicio Postal Mexicano en Chihuahua, Ezequiel Díaz Acosta.

Actualmente, en las sucursales del estado empleados señalan que no hay papelería, formas, sellos, tinta, tóner, hilo, equipos de cómputo, plumas, refacciones para vehículos, personal y, sobre todo, instalaciones dignas.

Por ello, consideran que el servicio está al borde de la quiebra, pues incluso afirman que deben poner de sus recursos para comprar llantas, cadenas, cámaras para bicicletas y una serie de insumos que permitan cumplir su jornada laboral, ya que si no salen a trabajar, no obtienen su bono de productividad, por alrededor de dos mil 700 pesos por persona.

Los trabajadores además apuntan que deben hacer reparaciones al edificio, encargo para el que no fueron contratados, y de negarse corren el riesgo de que les aplique un acta en su contra e incluso pierdan su plaza, señala Díaz.

Ayer, sin previo aviso a empleados y clientes, por instrucción de la gerente regional de Correos de México, María Amparo Sánchez, fueron cerradas las instalaciones de la sucursal ubicada en la calle Libertad, lo que causó molestia e inconformidades de ambas partes.

De las seis sucursales establecidas en la ciudad de Chihuahua, decidieron cerrar la ubicada en el centro debido a las malas condiciones en la infraestructura y las carencias, por lo que trasladaron al personal al Centro de Distribución Chihuahua que, según Ezequiel Díaz, no tiene la capacidad para albergar al personal. "Ambas tienen una serie de desperfectos por la falta de atención y mantenimiento, pero en particular las oficinas del Centro de Distribución no tiene capacidad".

Dos meses es el plazo que el gobierno del estado comprometió para entregar nuevas instalaciones en el centro de la ciudad. “Existen muchos intereses al interior, porque estamos en una quiebra inminente y las autoridades no se preocupan por rescatar a Correos de México, no podemos cambiar de sucursal hasta que nos entreguen las nuevas”, comenta el secretario general del sindicato.

El 20 de abril del 2018 se dio aviso a la coordinación estatal de Protección Civil sobre los riesgos que había en las instalaciones del Centro de Distribución (donde pretenden concentrar a todo el personal), sitio en el que un muro está por caer, existe cableado expuesto y la basura se mantiene concentrada en varias zonas.

MANTIENE OPERACIÓN

Pese a todo, en otros sitios del país las oficinas de Correos de México continúan abiertas, como en el Estado de México, donde Nora González, gerente general de la oficina central del Valle de Toluca, informó que hasta este lunes no existía ninguna notificación para un cierre de sucursales en la entidad.

En Guerrero, el secretario general del Sindicato de Telecomunicaciones, Julio César Bello Vargas, afirmó que no se tienen contemplados cierres, lo mismo que en Tlaxcala, donde incluso vía telefónica la orientación funciona para los interesados en ocupar el servicio, en Aguascalientes, donde no hay oficinas postales clausuradas, y en Jalisco, donde el servicio ha tomado fuerza con el envío de productos chinos adquiridos por internet. Con información de El Sol de Toluca, El Occidental, El Sol del Centro y El Sol de Tlaxcala