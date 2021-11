Cozumel recibirá 24 cruceros por primera vez tras la pandemia

El puerto de Cozumel recibirá 24 barcos cruceros la próxima semana, del 15 al 21 de noviembre, por primera vez durante esta pandemia, como reflejo de la reactivación turística del destino, incluso arribarán hoteles flotantes durante el domingo, informó la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña.

Cada trasatlántico trae un promedio de 3 mil 500 a 4 mil turistas a bordo, unos 84 mil cruceristas, muchos de los cuales bajan de compras y paseo, generando una millonaria derrama económica a negocios, parque temáticos y restaurantes.

Rcalde Magaña adelantó que los cruceros que llegarán el domingo 21 de noviembre son Le Champlain, Disney Wonder y Crystal Serenity, programados para arribar en el muelle «Punta Langosta», que se localiza por el primer cuadro de la ciudad, la principal zona de comercios turísticos de la isla de las golondrinas.

En cuanto a los demás trasatlánticos, la directora general de la Apiqroo, expuso que el lunes llegará el Adventure of the Seas, Celebrity Summit, Carnival Breeze y Mardi Gras, continuando el martes con el Carnival Glory, Serenade of the Seas y el Liberty of the Seas.

El miércoles visitarán al destino los hoteles flotantes Aida Diva, Celebrity Apex, Carnival Valor y Disney Wonder; el jueves llegará el Carnival Dream, Carnival Vista, Odyssey of the Seas y Jewel of the Seas; el viernes el Carnival Pride, MSC Divina, Viking Orion y Norwegian Breakaway, y el sábado repetirán su arribo a la isla el Adventure of the Seas y Carnival Breeze.

Cozumel es uno de los principales destinos de cruceros turísticos en el mundo y por primera vez desde que inicio la pandemia, recibirá 24 embarcaciones en una sola semana.