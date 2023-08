Criaderos de perros modificados, el problema existente pero invisible en Morelia

Los criaderos de perros de raza modificados son un problema existente en Morelia, pero invisible ante las autoridades, pues ni animalistas, funcionarios y abogados saben a ciencia cierta cuántos existen y dónde se localizan específicamente.

Sin embargo, rescatistas y animalistas señalan que hay indicios de que esta práctica se realiza en colonias de la periferia moreliana.

Puedes leer: ¿Qué es la investigación ética con animales?

Ecología ¿Por qué se celebra el Día Mundial de los Animales?

“Tenemos esa intuición pues han aparecido, por ejemplo, perros estilo pit bull pero mucho más grandes y gruesos, como si hubieran cruzado a un pit bull de ciertas características con otro de esa raza pero que han generado cabezas más grandes y mucho más corpulentos. Este tipo de perros no los habíamos visto antes”, afirmó Esmeralda Cerda Pizano, presidenta de la asociación Generando Hogares y Amor para Animales Desprotegidos (Ghapad).

Las zonas en la capital michoacana donde han identificado a estos ejemplares son en la periferia de la ciudad: “hablo de colonias como Medallistas Olímpicos, Leandro Valle, San Juanito Itzícuaro, en esta última hemos encontrado dos pit bull muy raros, chaparros y gruesos. De hecho los veterinarios nos han dicho que es la cruza de algunos tipos de pit bull, y se fueron en adopción”, dijo.

Carlos Maya Cordero, integrante de la Asociación Abogados Animalistas de México, y miembro de la asociación Activismo por el Mundo Animal (AMA), explicó que en Morelia existen los criaderos “de traspatio”, como se les llama, los cuales son una fuerte problemática.

“Se caracterizan por ser informales y no contar con ningún profesionista ni un médico veterinario zootecnista que supervise y atienda. Su principal característica, y un tema que nos provoca salir a la defensa de los animales, es la explotación continua de las hembras y machos para la reproducción.

El tema de los perros modificados está dando mucho de qué hablar; físicamente no son aptos para sobrevivir, por ejemplo los pugs y los bulldogs que tienen problemas de respiración por la modificación de su aparato respiratorio. Ese experimento (de cruza) lo han hecho personas no preparadas”, sentenció Maya Cordero.

Foto Fernando Maldonado / El Sol de Morelia

Cobijados por la clandestinidad

Los criadores de perros realizan esta actividad de manera clandestina, acción que preocupa de sobre manera a los animalistas, aceptó Esmeralda Cerda Pizano de Ghapad.

“Eso lo hacen en traspatios de sus hogares, es clandestino, y a la larga eso nos generará el lamentar vidas de otros perritos y de seres humanos si no se pone control pronto, además de generar una investigación a fondo”.

El director del Centro de Atención Animal (CAA) en Morelia, Juan Gonzalo Cervantes Jerónimo, señaló que ellos no tienen hasta el momento ninguna denuncia en torno al tema de criaderos clandestinos.

“En ese aspecto nosotros no tenemos ningún reporte generado ni de rescatistas independientes ni de animalistas. Nosotros hemos ido a atender casos pero han sido para el tema de personas que han realizado la acumulación de perritos que rescatan o por otra situación, y los tienen en malas condiciones-”

Sociedad Olga Sánchez Cordero propone incorporar a los animales de compañía al Registro Civil

Entre los ejemplares que han llegado a las instalaciones del CAA, se encuentran perros nacidos de la cruza de chihuahueños con pugs, o siberianos con razas de tallas más chicas que pueden ser incluso perros en situación de calle.

El funcionario municipal explicó que siguen trabajando para contrarrestar la venta de estos seres en la vía pública, acción que se realiza tanto en colonias como en los mismos tianguis.

El abogado de profesión, Carlos Maya Cordero, quien es parte de la Asociación Abogados Animalistas de México nacida aproximadamente hace ocho años, dijo que es difícil saber sobre los criaderos, específicamente los de traspatio.

“Cualquier persona que compre a dos perros puede comenzar lo que ellos llamarían un buen negocio, hasta que se dan cuenta que no lo es. En el reglamento municipal de Morelia está previsto un padrón de criaderos que tendrían que ir a registrarse y sacar su licencia de funcionamiento”.

Sobre este reglamento municipal en el que se encontró la activa participación de la regidora del Ayuntamiento de Morelia, Minerva Bautista, y quien representa al Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicó que aún nadie ha ido a registrarse y aseguró que esto tiene consecuencias.

“El nuevo reglamento que modificamos en julio de 2022 establece que se deben registrar todos los criaderos de perros que tienen acreditación y con buenas condiciones. Los de traspatio no porque están prohibidos, pero nadie se ha registrado, sí hay sanciones que van desde la clausura del lugar y más adelante, si reinciden, llegan las multas y la figura penal del maltrato animal ante la Fiscalía”.

La regidora y animalista señaló que ella no tiene conocimiento de los perros de raza modificados aunque afirmó que sí se deben dar en los criaderos, por lo que invitó a los rescatistas, como Esmeralda Cerda Pimentel, a que hagan las denuncias correspondientes y les informen para poder realizar acciones conjuntas: “ellos (los rescatistas) nos alertan de situaciones que están más en contacto con los casos de manera diaria y la autoridad a veces no nos da el tiempo de identificar casos en particular como el abandono de perros que se da en Villas del Pedregal”, indicó.

Aquellos animales que no cumplen con los estándares de una raza determinada terminan por ser abandonados. Ahí es cuando entran los rescatistas, independientes u organizados, quienes los cuidan y posteriormente les buscan un hogar. Foto: Fernando Maldonado / El Sol de Morelia

Violación de perras

En la colonia Medallistas Olímpicos, comentó Esmeralda Cerda Pizano, se realiza la acción de violación a las perras en situaciones completamente inhumanas.

“Vimos personas amarrando al banquito a perras para que fueran violadas por el perro que también es amarrado con un lazo a una silla para que insista hasta que pueda montarse y cruzarse con ella en contra de su voluntad, sean o no de la misma raza”.

En esta zona, dijo la animalista, se encontró a un perro pit bull que tuvo que ser dormido por lo agresivo de su naturaleza, pues ya había matado a dos french poodle en la misma cuadra en la que él se encontraba: “ahí hay personas que se dedican a la crianza y modificación de esta raza”.

Esta problemática, comentó la regidora de Morelia por parte del PRD, Minerva Bautista, debe detenerse completamente.

“Son prácticas que no podemos concebir (la violación de perras) quienes queremos a los animales, no puede ser que haya perras violadas constantemente y se la pasen toda su vida pariendo. Recuerdo un caso que aunque no se dio en Morelia, había imágenes de una perrita que con todo y la silla en donde la amarran para que sea violada, fue tirada a un basurero, ella ya no tenía pelo ni colmillos, pero sí tenía varios tumores y otras consecuencias tras haber sido sobre explotado su cuerpo. Eso nos habla de la cosificación de los animales y de que como autoridades debemos ser más duros”, lamentó la regidora perredista.

Tipos de criaderos

Aunque en Morelia solo se tienen identificados los tipos de criaderos de traspatio, a nivel nacional existen más, comentó el abogado Carlos Maya Cordero.

“Podemos hablar de un criadero industrial que están principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México, ahí tienen un mecanismo industrial para la explotación y reproducción continua de las hembras. En Morelia y en Michoacán no tenemos conocimiento de que exista un criadero a ese nivel, pero sí sabemos que hay criaderos que denominaría de nivel medio donde dedican casas y bodegas pero no a un grado masivo, para el almacenamiento, reproducción y proveerles a las tiendas de mascotas donde los compran”.

El abogado señaló que las tiendas de mascotas forman parte del fomento de este tipo de criaderos al momento de comercializar a los ejemplares: “habrá veterinarios que lo hacen de la manera correcta y siguen una cadena adecuada, pero son los menos, la mayoría no cuentan con estas acciones ni registros” indicó.

Ecología Mucho ayuda el que no estorba a los animales

¿Es legal la modificación de razas?

Cuestionados sobre si estas acciones son legales, todos los entrevistados coincidieron en la misma respuesta: no. El tema es el apoyo ciudadano para la denuncia, y la concientización social para dejar de estar alimentando este mercado que existe por el simple hecho de la compra.

“No, no es legal. Habría que revisar algunas normas, en Michoacán la Ley de Protección para los Animales señala que está prohibida la cruza y vender sin estar registrados, esas personas no están registradas y por lo tanto es ilegal su actuar. Tenemos que buscar normas federales, más arriba de lo estatal para ver qué otras cosas pueden accionarse”, aseguró el abogado Carlos Maya Cordero.

El experto en leyes, señaló que esta situación no está avalada ante las autoridades, ni en Michoacán ni a nivel México.

“Podríamos decir que hay un vacío (legal), aunque administrativamente la norma dice que hay sanciones por la serie de restricciones a los criaderos, y a quienes se les piden parámetros mínimos, y eso solo queda en multas y clausuras. Pero si hablamos de la normativa penal que es la parte sancionadora, la que puede dar miedo, lo único que piden (las autoridades) es que les den las cinco libertades mínimas: agua, comida, atención médica, entorno y espacio adecuado, y que puedan desarrollarse conforme a su especie”, aseveró.

A lo anterior agregó: “El tema es que los maltratos masivos siempre vienen de los criaderos, en Morelia existió un caso famoso que aconteció en la colonia de Prados Verdes y el cual fue por parte de un veterinario. Él tenía dos bodegas donde criaba animales, no fueron los de su veterinaria, sino los de sus bodegas. En ese caso se resguardaron más de 50 animales y dos de ellos estaban dentro de una pecera con sus heces fecales”.

La actuación como autoridad que podría ejercer el Centro de Atención Animal (CAA), comentó su director, Juan Gonzalo Cervantes Jerónimo, abarcaría con el retiro del ejemplar, “tendríamos que identificar primero que es un criadero, esto es competencia de Inspección y Vigilancia (municipal), entonces ver si tienen algún permiso las personas, revisar las condiciones en las que se encuentran los animales, en dado caso de haber maltrato animal invitaríamos a la persona a que nos donen a los ejemplares; en caso de haber negativa, tendríamos que dar parte a la Fiscalía, ellos podrían ingresar al domicilio con orden de cateo y decomisar a los animales”.

La presidenta de Ghapad, Esmeralda Cerda Pizano, llamó a la conciencia ciudadana para dejar de adquirir este tipo de perros modificados: “no lo permitamos, tomemos conciencia. La mayoría de las personas que quieren perros modificados son personas que buscan imponerse ante la población y se creen poderosos al tener un perro grande y musculoso, recuerden que tienen hijos y estas razas modificadas fueron cambiadas para ser más agresivas o salen agresivas, están poniendo en riesgo no solo ellos, sino a sus familias”.

Foto: Fernando Maldonado / El Sol de Morelia

Ley de iniciativa

El abogado explicó que en el Congreso del Estado de Michoacán se cuenta con una iniciativa que busca la prohibición total de este tipo de criaderos.

“Tuvimos el caso de un cachorro aparentemente pomerania que fue asegurado por el CAA, después el vendedor lo fue a reclamar para tenerlo otra vez y ponerlo a la venta. El caso lo llevamos a la materia penal y la Fiscalía nos comentó que la venta de animales no era un delito penal, por lo que llevamos el caso ante un juez donde coincidió que la venta sí es un delito contemplado por la Normativa Penal en su artículo 311, pues es un trato abusivo en contra de los animales por su explotación, ese es el gran problema”.

El experto aseguró que normalmente las autoridades no se meten en el tema de la prohibición de los criaderos, pues siempre saltan los gremios, principalmente de veterinarios y de la asociación canófila, “pues tienen un gran poder cuando se ve el tema de vulnerar la venta de animales, y saltan”.

Básicamente todas las razas actuales que tenemos son razas modificadas a lo largo de los tiempos. Son pocos los que se puede decir que no han sufrido cambios por parte de los humanos, incluso ahora son distintos a como eran hace 50 años

Carlos Maya Cordero, abogado y miembro de la Asociación Abogados Animalistas de México

Ante la pregunta de si hay forma de poner más candados para a través de la iniciativa de Ley que se encuentra en el Congreso de Michoacán, frenar a los criaderos, dijo: “Para nosotros lo deseable es que estuvieran prohibidos completamente los criaderos por la problemática de animales en situación de calle, entonces nuestra alternativa es que tuvieran una regulación muy estricta, que de entrada hiciera difícil cumplir los requisitos y quien pudiera, que lo tomara realmente con seriedad”.

Aunado a lo anterior, también explicó que otra de las acciones sería que los animales en venta en veterinarias se fueran esterilizados y de esta manera evitar su reproducción, “pueden ser esterilizados desde los tres meses, edad adecuada para una venta y no hacer el destete desde antes que los vulnera a ellos, tal y como sucede en otros países”.

Esta problemática de los criaderos clandestinos, comentó la regidora de Morelia por parte del PRD, Minerva Bautista, debe ser atacada desde la base: “no hacer modificaciones a la Ley, sino prohibirlos, pues ya no estamos en el momento de que se sigan creando más razas y estén perros en las calles sin control”.

No puede ser que haya solo un ministerio público en todo Michoacán para la Unidad Especializada de Maltrato Animal, y solo dos policías ministeriales y una sola perito para atender este tema en los 113 municipios

Minerva Bautista, regidora perredista del Ayuntamiento

Finalmente Minerva Bautista, regidora del Ayuntamiento de la capital michoacana por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), enfatizó que como autoridades no debe temblar la mano, y recordó que esto pasa con la Policía Morelia que aún piensa en accionar ante un maltratador de animales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Cuando está una persona en evidente flagrancia de la comisión de un delito como el maltrato animal, los elementos de la Policía de Morelia todavía lo piensan porque no ha sido una indicación desde la cabeza (Presidente Municipal) una consigna de que esto se evite, aunque a nivel nacional ya hubo dos reuniones donde se trató cómo evitar la violencia y en eso está incluido el tema animal, o bien, dejar que esto avance a ver qué nivel de violencia llegamos a tener en el país, la Fiscalía de Michoacán fue la única a nivel que no fue a esta reunión convocada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.