Sin Naasón Joaquín, La Luz del Mundo muestra músculo en Santa Convocación

Guadalajara, Jalisco.- Con la ausencia de su Apóstol Naasón Joaquín García, director y presidente de la Iglesia de la Luz del Mundo, en su lugar el Pastor Daniel Núñez Avalos, dio el mensaje de bienvenida de la Santa Convocación 2019 a 410 mil fieles.

Núñez Avalos hizo hincapié en la unidad, "nuestra unidad no sólo es externa, sino interna, nuestra unidad no es aparente, es real, ni es pasajera, es permanente, no es una unidad frágil, débil, sino es una unidad inquebrantable".

Pese a estar tras la rejas, su máximo y autodenominado Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García hizo un llamado a su seguidores a preservar la alegría basada en los valores del evangelio.

El pastor evangelista Silverio Coronado presidió la bienvenida en el interior del templo, fue el portavoz del mensaje enviado por el director Naasón Joaquín:

"Ni las adversidades más terribles que sobrevengan, los sufrimientos más agudos que se experimenten, ni todas las angustias que nos aflijan, nada, podrá cambiar la alegría del interior”

El llamado del líder religioso fue de que abracen la felicidad, la alegría "basada en los valores del evangelio, es la verdadera alegría. La alegría de Dios está basada en la virtud, está basada en Dios mismo, es perfecta, es pura y ni las adversidades más terribles que sobrevengan, los sufrimientos más agudos que se experimenten, ni todas las angustias que nos aflijan, nada, podrá cambiar la alegría del interior”.

“La alegría cristiana es verdadera, porque es santa en sus obras", puntualizó. Antes de concluir, los fieles se abrazaron llorando e intercambiaron el mensaje.

El 14 de agosto se realizará la "Santa Cena"

Se realizará una caminata juvenil, el próximo domingo 11 de agosto a las 14:00 horas

Los días 12 y 13 de agosto habrá una ceremonia donde miles de personas serán bautizadas

Presentes 410 mil fieles de 58 naciones

Se albergarán en 62 escuelas de Guadalajara

La bienvenida a la Santa Convocación 2019 se realizó en 3 sedes: Hermosa Provincia, El Bethel y maestro Aarón Joaquín

