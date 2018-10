Data | El aborto sigue metiendo personas a la cárcel

A excepción de la Ciudad de México, el aborto doloso es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. De 2015 a septiembre de 2018 mil 970 personas han sido inculpadas por el delito de aborto, entre mujeres, médicos y enfermeras, haya consentimiento o no por parte de la madre. El estado que castiga con mayor dureza este delito es Sonora, con seis años como máximo, aunque hay casos particulares donde se atenúan las penas, como en el Estado de México, donde se reducirá la pena de 3 años si la mujer "lo hiciera para ocultar su deshonra", en Oaxaca si la mujer "no tiene mala fama", o en Puebla si el producto "no sea fruto de un matrimonio".

Foto: Luis Calderón Guerra