Datos de GPS permitieron localizar campo de exterminio en Nuevo Laredo

Las tecnologías como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) se han convertido en una de las herramientas más útiles tanto para autoridades como para colectivos de búsqueda de personas desparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como sucedió en el caso de un nuevo campo de exterminio localizado en la entidad.

Kassandra Rivera, del colectivo Todos Somos Uno, ubicado en esta ciudad que es frontera con Hidalgo, Texas, señaló que el contar con la última ubicación de los familiares ha dado pistas a las autoridades.

Apenas el pasado 28 de septiembre, El Sol de Tampico informó que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), se encontró un nuevo campo de exterminio en Tamaulipas.

Cerca del kilómetro 26 del libramiento Monterrey-Nuevo Laredo, conocido como "el tramo del terror", se localizó lo que parece ser un crematorio clandestino, utilizado hasta hace poco tiempo. En el lugar se encontraron fragmentos óseos calcinados.

El campo fue localizado gracias al GPS

Aunque fue la CNB quien hizo pública la existencia de un campo en Nuevo Laredo, buscadores aseguraron que el hallazgo se realizó por medio de buscadores y la Comisión Estatal de Tamaulipas.

“El trabajo es de la Comisión Estatal de Búsqueda más que nada porque las familias colaboraron mucho porque se nos abrió la oportunidad de que se pudieran encontrar con la última ubicación del familiar”, explicó Kassandra.

“Gracias a la tecnología que no había antes pudieron dar la última ubicación y se la dieron al licenciado –Jorge Macías, titular de la comisión estatal– y empezaron a entrar a brechas, ranchos, empezaron a investigar y es donde se llegó”, añadió.

Utilizaron el GPS para encontrar el campo de extermino | Cortesía: Comisión Nacional de Búsqueda

Colectivos exigen banco de ADN

Debido a que en Nuevo Laredo podría haber 500 personas con reporte de no localización, según colectivos, los buscadores urgen a las autoridades que se integren bancos de recolección de muestras de ADN.

“Hay gente que tiene siete u ocho años buscando a sus desaparecidos en Nuevo Laredo, gente que no le aceptaron la denuncia o que no quisieron denunciar. Lo que pedimos a las fiscalías es apoyo para recabar ADN”, apuntó.

Advirtió que las tareas de búsqueda en Nuevo Laredo son prácticamente incipientes, ya que hay temor de exponer la vida de los activistas.

“Es peligroso, si uno no arriesga no gana. Al principio solo éramos otra compañera y yo las que buscábamos, nadie nos hacía caso; pero este año se desató el diablo por decirlo así y empezaron las desapariciones y nos escucharon. Nunca nadie se había atrevido a buscar en Nuevo Laredo en general, no había búsquedas”, apuntó.