Delincuencia impide entrega de abono en Guerrero: Sader

El gobierno federal reconoció un retraso en la entrega de fertilizantes debido al cierre de carreteras, secuestros y actos de violencia realizados por campesinos a nivel nacional, en señal de protesta a las nuevas política agrarias.

Durante la conferencia de prensa matutina el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, explicó que distintos grupos han impedido el paso a las autoridades y en consecuencia, se ha retrasado la entrega para los productores más pobres en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero.

“Este programa no ha estado exento de imponderables y afectos que tienen que ver con vandalismos, con algunos problemas en el transporte, cierre de carreteras e inclusive algunos actos de secuestro y de violencia que se han motivado, afortunadamente, por pequeños grupos que de alguna forma se han sentido afectados o lesionados por esta forma nueva de entregar directamente el fertilizante a los productores”, aceptó Villalobos Arámbula.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las protestas no son justas y sin orquestadas por organizaciones civiles que quieren “sacar raja” de la entrega de apoyos económicos.

Les recomendó que se ahorren el tiempo, porque ya no se acepta el “piquete de ojo” o “el moche”, ni aunque cierren las carreteras van a negociar el reparto de fertilizantes con representantes sindicales.

Criticó que las protestas no son justas y son dirigidas por rebeldes sin causa, sin embargo, no reprimirán el movimiento, el cual dijo, no durará mucho porque la ciudadanía no lo avala.

“Y pueden ser las amenazas más atrevidas; si no hay razón, si no hay justicia no se atiende. Nosotros fuimos opositores y fuimos rebeldes con causa”, reclamó.

Luego el secretario de Agricultura detalló que en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero sólo se ha entregado el 67 y 51 por ciento de los vales de fertilizantes, respectivamente; López Obrador prometió que se atenderán de inmediato las demandas sin la intervención de organizaciones campesinas.

“No se van a cometer injusticias, todo el que tenga la razón es atendido, todo el que quiera sacar raja, provecho, robar, no tiene cabida. Se terminó la corrupción, que se vaya entendiendo”, prometió.

Ayer, pobladores de la comunidad de Xalpatláhuac, municipio de Tecoanapa, bloquearon la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, en la comunidad de Saucitos, para exigir la entrega del fertilizante, lo mismo hicieron campesinos de maíz de nueve ejidos del municipio de Atoyac, de la Costa Grande de Guerrero, quienes se manifestaron en la bodega de fertilizante de la colonia Santa Dorotea.