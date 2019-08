Denuncian que Marina realiza redadas y maltrata a migrantes en albergue de Chiapas

La organización no gubernamental, Pueblo Sin Fronteras informó sobre fuertes redadas en Tapachula, Chiapas, contra migrantes por parte de agentes de la Marina con insignias de la Guardia Nacional acompañados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y con participación de la policía de tránsito.

Pueblo sin Fronteras denunció que numerosos miembros de la Guardia Nacional, uniformados con vestimenta militar y portando armas largas recorren junto con agentes de migración, el centro de la ciudad, los parques y las calles, llevando a cabo una verdadera cacería de migrantes.

“Con este actuar es evidente que el gobierno mexicano se ha sumado a la declaración de guerra contra migrantes que encabeza la actual administración de los Estados Unidos”, señala.

Informó que el sistema de asilo en México está colapsado. "Tapachula es una ciudad cárcel de la cual las personas migrantes sólo buscan escapar, pero la corrupción de INM y la represión de la Guardia Nacional les encierra y les extorsiona, violentando así los derechos humanos que el actual gobierno mexicano prometió defender".

Indicó que luego de las redadas anti-migrantes en Tapachula, personas migrantes, en su mayoría provenientes del continente africano, protestaron afuera de las instalaciones de la Estación Migratoria de Siglo XXI, gritando “Migración with the Mafia” (Migración con la mafia) y sosteniendo mantas que decían “Libertad Migrantes África”, “Abajo el Racismo, no somos apátridas, tenemos nacionalidad,” y “Libertad migrante, la vida de un ser humano no es igual a un trozo de papel” para denunciar la corrupción de los agentes del Instituto Nacional de Migración.

Es por ello que decenas de agentes de la Guardia Nacional, Policía Federal, Policía Militar, Instituto Nacional de Migración y Protección Civil llegaron dispuestos a reprimir a los migrantes quienes se manifestaban pacíficamente. Muchos de los agentes traían equipo antimotines.

Detallaron que cuando los agentes policiacos se acercaron a la protesta, los migrantes alzaron sus manos y gritaron la consigna de “Libertad", demostrando que era una manifestación pacífica.

Por ello, Pueblo Sin Fronteras expresó su solidaridad con los pueblos migrantes del mundo y denunciaron la política de militarización y criminalización por parte del gobierno mexicano contra migrantes.