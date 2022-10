Deportan primer grupo de migrantes de Venezuela por frontera con Coahuila (VIDEO)

El primer grupo de migrantes de Venezuela en los Estados Unidos fue deportado a través de la frontera de Eagle Pass y Piedras Negras este jueves 13 de octubre.

Griff Jenkins, corresponsal de Fox News, compartió a través de su cuenta de Twitter el momento en el que la Patrulla Fronteriza y el Instituto Nacional de Migración transfieren de una van a otra a los venezolanos que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos.

Te puede interesar: EU cancela regla de Trump que endurecía permisos de trabajo para migrantes que pedían asilo

Lo anterior se desprende del convenio entre la Unión Americana y México, países que intercambiaron 65 mil visas de trabajo americanas con el fin de que nuestra nación reciba a los venezolanos que migraron ilegalmente.

Fue la Secretaría de Relaciones Exteriores la que informó ayer miércoles 12 de octubre que se había llegado al acuerdo mencionado anteriormente, a través del cual también se cambiaron las reglas de obtención de visas de trabajo.

De ahora en adelante, Estados Unidos priorizará otorgar el permiso laboral a migrantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos que lo hagan por la vía aérea y no a través de los cruces fronterizos terrestres.

BREAKING: First group of Venezuelans being expelled back to Mexico via new DHS T42 rule in van-to-van transfer from BP to INM in middle of international bridge btwn Eagle Pass and Piedras Negras @FoxNews @davidtresnowski pic.twitter.com/hz9KQ3YePy — Griff Jenkins (@GriffJenkins) October 13, 2022

“De este modo aquellas personas que busquen acceder a Estados Unidos podrán hacerlo de una manera más ordenada, segura, regular y humana, desincentivando el tránsito indocumentado que pone en riesgo la seguridad de las fronteras”, señalaron.

Así es el acuerdo completo

La administración de Joe Biden accedió otorgar 65 mil visas conocidas como H2-B para trabajadores no agrícolas, quienes habrán de llegar al país norteamericano a través de un vuelo comercial.

Según se precisó, 20 mil de los permisos serán para personas de Centroamérica y Haití, otra cantidad similar para sudamericanos y por lo menos 21 mil para jornaleros mexicanos.

Política Migración y seguridad, temas clave en reunión de Ebrard con Antony Blinken

En cambio, México recibirá 24 mil venezolanos provenientes de Estados Unidos por razones humanitarias a través del Título 42.

El pacto se desprende del incremento sustancial que han tenido los flujos migratorios en los últimos años principalmente por medio de aduanas.

Nota publicada originalmente en El Sol de La Laguna