Madres buscadoras vuelven hallar restos en finca de Tlajomulco

La brigada de las Madres Buscadoras de Sonora y Jalisco, por tercer día consecutivo estuvo en el fraccionamiento Chulavista, de Tlajomulco en donde encontraron más puntos positivos de inhumación clandestina, uno de estos fue una casa en donde en la primera visita a Jalisco encontraron restos humanos y esta vez se repitió el hallazgo.

En los trabajos de este domingo fue que se localizaron los tres puntos positivos, en la etapa nueve de Chulavista, según dio a conocer el colectivo.

Para la agrupación fue sorpresivo encontrar más restos en la parte de la cochera de una finca abandonada que ya había sido intervenida en la brigada pasada, el día 24 de febrero del año en curso.

"Lamentablemente volvieron a echarnos cuerpos. Es una finca que ha sido doblemente habitada por alguna persona, no sabemos, no podemos decir nombres ni nada porque no sabemos pero volvieron a meter más cuerpos aquí", dijo Cecy Flores, fundadora de Las Madres Buscadoras, durante una entrevista para Canal 6 y transmitida en Facebook Live de la cuenta oficial del colectivo.

Cabe recordar que en los trabajos del viernes, las Madres Buscadoras y los Jóvenes Buscadores lograron ubicar en una finca de ese fraccionamiento 20 bolsas con restos humanos.

Mientras que el sábado se inspeccionaron 34 fincas, así como 2 lugares abiertos, en los que todos dieron negativo a fosas, sin embargo en dos de las fincas inspeccionadas se localizaron diversos indicios entre ellos cuatro casquillos de armas de fuego, mismos que fueron asegurados.

Será hasta que el Juez de Control otorgue las órdenes de cateo cuando la Fiscalía Estatal inicie los trabajos de exploración de los supuestos puntos de inhumación que fueron localizados en estos tres días.

El colectivo esperará que la Fiscalía Estatal termine el procesamiento de los sitios para dar a conocer la cantidad de cuerpos hallados.

Por otra parte, en su cuenta de Facebook, Las Madres Buscadoras de Sonora exhortaron a las familias jaliscienses de personas desaparecidas a que salgan a buscar a sus seres queridos.









"A nosotras no nos da resultado ser un colectivo de sillón que se limita a difundir fichas en redes sociales de nuestros desaparecidos. A nosotras nos funciona mover los pies, a veces con miedo, y salir al campo para abrir la tierra (...) Hoy en Jalisco hacemos el llamado: únanse familias, si ustedes y nosotros no les buscamos nadie lo hará".

Cecy Flores se mostró preocupada porque las familias de Jalisco no están buscando a sus desaparecidos.

"En Jalisco hay 16 mil desaparecidos, sólo 100 familias, 200 máximo vinieron a buscar. Es lamentable que no los busquen, que estén atrás de un teléfono publicando, comentando que no pueden vivir sin ellos, que los aman, que los extrañan, cuando sus hijos en el lugar que estén se están dando cuenta que no están luchando por ellos. La lucha está aquí, con pico y pala", expuso.

NUMERALIA

22 bolsas con indicios (20 el viernes y 2 el domingo).

97 fincas inspeccionadas

7 lugares abiertos inspeccionados, entre parques y terrenos baldíos.

3 fincas dieron posibles puntos positivos

2 fincas donde se encontraron diversos indicios, entre ellos casquillos de arma de fuego.

1 terreno abierto frente a un parque a procesar.





Nota publicada originalmente en El Occidental