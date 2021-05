Desde hace dos meses, buscan a cuatro jóvenes desaparecidos en Jalisco

Hace ya casi dos meses desde que cuatro jóvenes desaparecieron en Encarnación de Díaz, sin que hasta el momento sus familiares tengan avances de la investigación del caso.

Se trata de Melba Alejandra Guzmán Ramírez, 29 años y Estefanía Guadalupe Ahumada Salmerón, 28 años. Ambas originarias de la delegación Estación San Juan, municipio de Encarnación de Díaz, así como Kevin Bryan Guerra Ramírez, 28 años, y Juan Carlos Juárez Sánchez, 33 años, ambos originarios de Puebla.

Kevin Bryan vino al municipio de El Salto para una entrevista de trabajo, en una empresa automotriz, para lo cual se hizo acompañar de su amigo Juan Carlos. Después de la entrevista, fueron a Encarnación de Díaz para visitar a sus amigas.

El día 24 de marzo, los cuatro salieron de la delegación Estación de San Juan hacia la cabecera municipal de Encarnación de Díaz para comprar unas medicinas, a bordo de un auto Seat Ibiza 2015 en color negro, con placas de la Ciudad de México.

Una vez hecha la compra, las jóvenes se comunicaron con sus familiares para decirles que ya iban de regreso a casa, pero nunca llegaron.

“Realmente no sabemos bien. Ellos se habían ido a Encarnación de Díaz a comprar unos medicamentos. De regreso ellos llamaron que ya iban para la casa, y ya no regresaron, ya no se supo nada de ellos", detalló Edgardo, cuñado de Melba Alejandra.

La familia acudió al Ministerio Público para presentar la denuncia, pero a 47 días del hecho no hay avances en las investigaciones. “Pues nos dicen que están trabajando. Eso es lo que nos dicen, pero realmente no sabemos bien qué es lo que están haciendo", apuntó.

Familiares de Melba Alejandra Guzmán Ramírez señalan que la joven estaba dedicada a cuidar a su mamá. “Es una persona alegre y tranquila. Ella cuida a mi suegra que ya está grande, ella se dedica a cuidarla. Nunca había tenido problemas".

El Sistema de Información sobre Personas Desaparecidas reporta un total de 10 mil 328 personas desaparecidas en el estado al corte del 30 de abril del 2021.

La mañana del lunes, familiares de personas desaparecidas se manifestaron con lonas y cartulinas frente al Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades la búsqueda y localización de sus seres queridos.

Un caso es el de Isabel Hernández, quien busca a su hermano Cristian Inés Hernández Aldana, raptado el 8 de abril por unos desconocidos con lo que tuvo un altercado vial en Lagos de Moreno.

“Para exigir que hagan la búsqueda de todas las personas desaparecidas, porque todos coincidimos en algo, y es que en la Fiscalía no se tiene avances en las carpetas de investigación. Realmente creo que ninguno de los que estamos aquí presentes buscamos culpables, simplemente lo único que queremos es que encuentren a nuestro familiar", recalcó.