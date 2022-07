Desplome de helicóptero de la Marina en Sinaloa podría haber sido un accidente

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que la caja negra del avión Black Hawk que se desplomó el pasado viernes en Los Mochis, será entregada a la empresa de aeronaves para que sea descifrada.

El desplome del avión Black Hawk que dejó sin vida a 14 elementos de la Secretaría de Marina el pasado viernes en la ciudad de Los Mochis, pudo haber sido un accidente, manifestó el gobernador sinaloense.

El mandatario estatal comentó que, será la información que guarda la caja negra, la que termine de descifrar la causa de este hecho que dejó sin vida a 14 marinos. Llama la atención que este percance se sucitó tras la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el pasado fin de semana en la Sierra de Choix.

Rocha Moya manifestó que la caja negra será entregada a la empresa de aeronaves para que sea esta la que termine por aclarar que fue lo que sucedió.

"Hoy escuché al Presidente (AMLO) que dijo, esa caja se va a entregar a la compañía que hace esos helicópteros, que son los únicos que pueden abrir esa caja, entonces está en ese trámite, no hay nada nuevo, simplemente la percepción, es que pudo haber sido un accidente, pero no puede concluirse hasta que no concluya la investigación, entonces está en investigación este tema", explicó.

Los elementos de la Secretaría de Marina, habrían participado en el operativo que llevó a la captura del narcotraficante Caro Quintero, de manera extraoficial se ha dicho que los marinos, volaban de regreso a descansar tras el operativo.

Rafael Caro Quintero, fue detenido el pasado viernes en la Sierra del municipio de Choix tras el hecho, fue trasladado al penal del altiplano.

