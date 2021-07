Detectan en Jalisco variante Delta, confirma el gobernador Enrique Alfaro

Detectan en Jalisco la variante Delta de Covid-19, considerada muy preocupante por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el alto nivel de contagio.

Este es un panorama que pone en riesgo a la entidad, pues en las últimas semanas se registró un aumento de casos, principalmente en la población joven, por ello, el Estado anunció el reforzamiento de las medidas y advierte a bares y antros que de no cumplir serán clausurados definitivamente.

Luego de la reunión de la Mesa de Salud Covid-19, el mandatario Enrique Alfaro Ramírez advirtió que el riesgo por la pandemia no ha terminado.

Sin especificar la zona en que fue detectada la variante Delta en la entidad y el número de personas afectadas, señaló que a nivel mundial se estima que 60% de los nuevos casos se atribuyen a esta mutación del virus Sars-Cov2.

“Esa variante ya está en Jalisco, la tasa de transmisibilidad, es decir lo contagiosidad del virus en su modalidad original la que salió en Wuhan es de 2.5, esa es la tasa de transmisibilidad la de la variante delta es de ocho, es una variable mucho más contagiosa (...) el riesgo está latente”.

Asimismo, mencionó que desde hace un mes se observa un alza en varios indicadores: casos, hospitalizaciones y en el nivel de positividad; describió: “En un mes los casos activos crecieron en 62% pasamos de 179 a mil 274, la hospitalización creció en 17% (…) nos llama la atención que la positividad rebasó el 5% por primera vez ya varios meses, estamos en el 5.6% y esto, representa un crecimiento en el último mes de 64%”.

Con relación a la aplicación de la vacuna, lamentó que la población de 50 a 60 años evite inmunizarse, apenas se alcanza el 50%, en territorio jalisciense el nivel de vacunación es de 42%.

Ante este panorama, el Gobernador anunció que varios puntos de la estrategia Covid-19 se reforzará entre estos la Jornada de Vacunación, por lo que propondrán al Gobierno Federal modificación el esquema para focalizar en grupos de edad y localidades, reforzar el número de pruebas, el uso de cubrebocas y el distanciamiento.

El titular del Ejecutivo envió dos mensajes uno a los jóvenes al ser los que más se están contagiando de Covid-19 “queremos pedirle que toda persona que tenga síntomas vaya hacerse una prueba” y al sector económico y a alcaldes.

“Aquel negocio que no cumpla con las reglas va hacer clausurado de manera definitiva y serán medidas aplicada a partir de este fin de semana, no podemos poner en riesgo la salud y vida de los jaliscienses porque alguien al frente de un negocio no está cumpliendo con las medidas”, finalizó.