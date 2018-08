Detienen a cinco en intento de desalojo de panistas en su plantón en Monterrey

Monterrey. Policías del Monterrey que dependen del alcalde Adrián de la Garza, a quien le dieron el triunfo para reelegirse, intentaron desalojar del plantón al grupo de panistas que están en los bajos del palacio municipal.

En al menos tres intentos que se registraron de desalojo durante la madrugada de este domingo, cinco personas fueron detenidas y el aún alcalde electo del PAN, Felipe de Jesús Cantú, registra un rasguño en el rostro.

Política PAN protesta luego de que alcaldías de Guadalupe y Monterrey pasaron a manos del PRI

De acuerdo a los informes obtenidos los policías pidieron a los panistas que se movieran del lugar para colocar una tarima para un evento dominical.

Alrededor de las 2:00 horas solicitaron a los protestantes que también retiraran las sillas y demás mobiliario que llevaron a su plantón, de lo contrario lo Iban a decomisar.

Sin embargo, al filo de las 2:30 horas se inició un forcejeo entre los aproximadamente 30 panistas que están en plantón y los policías de la corporación Regia, pero la situación se tranquilizó aunque media hora más tarde volvieron a advertirles del retiro de sillas y mesas lo que volvió a provocar otro zizizape.

Se reportó la detención de cinco panistas tras los forcejeos y un rasguño en la frente de Felipe de Jesús Cantú.

La policía colocó en un espacio sillas para el evento dominguero y algunos lamidas acudieron a sentarse lo que obligó a una plática con los agentes que colocaron una cinta de precaución alrededor de la explanada central.

El plantón se mantiene en palacio municipal, desde el viernes en que el Tribunal Estatal Electoral revocó el triunfo del PAN en Monterrey y Guadalupe para dárselo al PRI.

Cantú durmió más de una hora después de las 5:30 horas y dijo que a diferencia de los magistrados del TEE, él sí duerme con la conciencia tranquila y que ellos no tendrán tranquilidad por lo que hicieron.

Video Intento desalojo panistas Monterrey

"Voy a intentar dormir en un tendidito como cuando mi abuela nos intentaba dormir en la casa, la conciencia me deja tranquilo. Yo creo que no pueden dormir no pueden tener tranquilidad porque lo que hicieron es una canallada".

Por su parte Pedro Garza, el también alcalde electo de de Guadalupe abandonó la protesta en la plaza principal por recomendación de su doctor ya que tiene un problema de salud en los ojos.