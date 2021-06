Detienen a un hombre señalado como cobrador de préstamos "gota a gota" en Tapachula

Un joven colombiano fue detenido la tarde del pasado martes en la colonia 5 de febrero por su presunta participación en extorsiones y amenazas con arma de fuego a comerciantes y locatarios para el cobro de préstamos de “gota a gota”, que consisten en dar préstamos con intereses altos y al tener algún atraso amenazar con daños al patrimonio, a su familia o incluso a las vidas de los receptores.

Los prestamos "gota a gota" supuestamente son manejados por un grupo de ciudadanos colombianos instalados en la región; al cobrar, envían a personas que amenazan a sus víctimas, por lo que suponen son sicarios o "matones". Debido a lo anterior, este tipo de préstamos se están convirtiendo en una problema para aquellos que llegan a aceptarlos.

Jorge Iván "N" fue detenido por la Policía Municipal luego de que una mujer lo señalara como cobrador de estos préstamos; comentó también que recién había acudido a su domicilio para cobrar el interés del préstamo y al no contar con la cantidad que le solicitaba el detenido la amenazó con un arma de fuego que llevaba escondida en su cintura.

Según la declaración de la mujer, esta es la táctica que usan para amedrentar a los deudores y que en su siguiente visita cuenten con el pago completo. Los intereses que cobran son exageradamente altos, comentó.

Al momento de la detención, Jorge Iván "N" se desplazaba a bordo de una motocicleta color rojo con placas del estado de Chiapas y se encontraron en su posesión cinco bolsas pequeñas con marihuana.

“Yo me enteré que colombianos prestaban dinero por medio de unos compañeros comerciantes, solo me pidieron mi copia de credencial de elector y una de domicilio, saque 2 mil pesos que iba a pagar diario con el 20% de interés. A consecuencia de la necesidad decidí acceder. En un principio todo iba muy bien, terminé de pagarlo y decidí pedir otro préstamo de 5 mil pesos, pero de ese monto ya me quitaron tres semanas de intereses, me atrasé en dos ocasiones y me amenazaron que iban a disparar a fuera de mi casa, que no le fuera a jugar al vivo que ellos solo querían su plata con los intereses, por lo cual lo conseguí ya que temí por mi vida” expresó una víctima.

Esta banda, que da créditos a la palabra principalmente en los mercados, ofrece dinero a quien se los solicita, aseguran ser prestamistas normales y se aprovechan de la necesidad de las personas para cobrar intereses altos, lo que ocasiona retrasos en los pagos, que los acreedores utilizan como excusa para cobrar aun más.

Lamentablemente, las víctimas no acuden a presentar sus denuncias pues no cuentan con pruebas y temen por sus vidas, ya reciben amenazas contra su vida y la de sus familias.

Esto complica que se realicen las investigaciones, sin embargo, se espera que sean la policía especializada y la Fiscalía del Inmigrante las encargadas de montar operativos coordinados para poder realizar las investigaciones correspondientes y desarticular esta banda para evitar que el método del “gota a gota” siga proliferando en Tapachula y sus alrededores.

Así mismo, se espera que esto sirva de advertencia para que las personas que requieran un préstamo no caigan en manos de estas personas disfrazadas de prestamistas.