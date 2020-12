Detienen al líder de autodefensas en Veracruz; acusan que es orden de gobierno

Boca del Río, Ver.- Alrededor de las 4:00 de la madrugada fue detenido el líder de los autodefensas en Veracruz, David Villalobos mediante un operativo sorpresa confirmó el abogado Rafael Gómez.

Explicó que Villalobos fue detenido en la zona de Colinas de Santa Fe al norte de la ciudad de Veracruz cuando venía entrando al puerto luego de haber participado en el homenaje que se realizó al líder nacional de los Autodefensas José Manuel Mireles Valverde.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Acusó que esta detención fue orquestada por el gobierno del estado para callar a las autodefensas porque se insiste en que no existen.

“No hay cargos, no hay nada es orden del gobierno que no quiere reconocer que hay autodefensas en Veracruz, estamos esperando un pronunciamiento para meter los amparos porque al parecer se lo quieren llevar de aquí de Veracruz y no queremos que lo vayan a torturar”, dijo.