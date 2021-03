Durante la pandemia, María Angelina capacitó a personal de salud

El 2020 será un año recordado por María Angelina Macías pues cumplió 30 años de servicio como enfermera especialista en terapia respiratoria y con una maestría en gestión de salud institucional, así como también le hizo frente al Covid-19 poco antes de su retiro apoyando al personal médico para el uso de equipo respiratorio.

Durante la pandemia brindó capacitaciones para personal del Sector Salud de todo el Estado de Sonora sobre el uso y manejo de los equipos de ventilación mecánica y equipos empleados para la aplicación de oxigenoterapia para pacientes no intubados, preparando a 40 trabajadores de Magdalena, 35 Nogales, 40 Cananea y 30 de Moctezuma.

Su capacitación fue en el Hospital Infantil del Estado de Sonora y avalado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en las capacitaciones del 2020 por Covid-19 participó impartiendo temas y talleres el uso del equipo para hacerle frente a la enfermedad.

“En lo personal haber aportado algo en esta pandemia me deja una satisfacción muy grande, contribuir a mejorar la calidad de atención a pacientes en situación grave es algo con lo que debemos trabajar mucho y al estar capacitados tenemos herramientas para ayudar a sacarlo adelante y también se disminuye el estrés de no saber manejar los equipos”, mencionó.

María aseguró que durante la pandemia el personal de salud estuvo sometido a estrés constante, por tal motivo les resultaba más difícil no saber utilizar los equipos de manera adecuada, fue entonces cuando intervino e hizo su trabajo y actualmente apoya a sus compañeros por vía telefónica o videollamadas para apoyarlos en el manejo de la máquina.

“Hasta hoy he recibido muy buenas comentarios sobre las herramientas que les brindé, les ayudó mucho los talleres porque ahí cada uno mueve el equipo en base a casos clínicos que les presentó, haciendo simulaciones en escenarios llevados a la realidad”, explicó.

El ventilador mecánico es un equipo que emplea presión positiva ósea introduciendo gas a los pulmones, una mezcla de aire y oxígeno que ayuda al paciente en la ventilación, en caso de que la persona presente dificultades para hacerlo, este equipo requiere de personal ampliamente capacitado porque se utilizan presiones y si no es bien utilizado puede romper los pulmones del paciente.

“Las dificultades que tuve en las capacitaciones es que en ocasiones no había recurso para el traslado a los lugares alejados, pero en algunas instituciones el personal de enfermería que tenía la inquietud hacían colecta para que yo fuera, pagaban el traslado, comida y el hospedaje me lo brindaban compañeras en sus casas, no cobraba por la capacitación.

La enfermera expresó que se siente feliz por ser una mujer productiva para su Estado y país, asimismo que su profesión puede desarrollarse en varios ámbitos, trabajar en hospitales, independiente, docencia y hasta dirigir una institución de salud.

“Ahora que ya estoy en prejubilación me pongo a pensar en tantas cosas que hice y estoy muy orgullosa de mí como profesional porque siempre me gustó mi profesión amo y quiero la enfermería, disfruto mucho apoyar a mis colegas, un personal capacitado tendrá siempre una herramienta que podrá utilizar en la vida de una persona incluyendo la mía, me gusta la enseñanza y más porque es en beneficio de un ser humano”, añadió.

Ante la crisis sanitaria por Covid-19 aumentó la demanda de ventiladores mecánicos, pues esta máquina es un soporte de vida cuando existe complicaciones en las vías respiratorias, en este caso causadas por el SARS coV2, es por ello que María compartió su conocimiento con los compañeros de salud para que conozcan acerca del ventilador y facilitar su uso para próximas eventualidades.

“El trabajo que realizo me deja muchas satisfacciones personales, principalmente colaborar con los que están en la primera línea de batalla ya que cargan sobre sus hombros la responsabilidad de salvaguardar la vida de sus pacientes y preocupados también por el riesgo inminente de contagiarse y contagiar a su familia aun así siguen dando lo mejor de ellos”, indicó.

Para finalizar la enfermera compartió que disfruta de su jubilación en casa con su familia, sin embargo, continuará brindando apoyo al Sector Salud con capacitaciones y también ofrece asesorías telefónicas a pacientes con Covid-19 gratuitas.

“No somos héroes ni heroínas, somos seres humanos que al igual que cada uno de ustedes se enferman y necesitan horas de descanso, una profesión maravillosa que ha sabido adaptarse a los tiempos, somos la compañía de sus hijos, hermanos, esposos, padres y con amor, cariño y paciencia los cuidamos, solo les pido seguir cuidándose siempre, que de esta mala experiencia nos queden las cosas buenas para tener a futuro una sociedad más sana”, concluyó.