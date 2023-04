Diario Oficial de la Federación confirma quiebra de AHMSA

Este lunes quedó oficializado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria de quiebra a Altos Hornos de México, dictada el 30 de enero pasado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Monclova, en el estado de Coahuila.

Francisco Orduña Mangiola, portavoz de AHMSA, dijo que aunque recién fue publicado por el DOF, la siderúrgica ya se encontraba en quiebra desde la fecha citada.

Las resoluciones legales fueron publicadas en el DOF con fecha del lunes 17 de abril, para convocar a todos los acreedores de Altos Hornos de México a que presenten sus créditos para examen en el término de 45 días a partir del siguiente al de la última publicación de la sentencia.

En el documento se lee que rescinde el convenio hecho en diciembre de 2014 y como consecuencia se declara en estado de quiebra a AHMSA.

Asimismo, designaron como síndico de la quiebra a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, a la cual se encuentra afiliada la compañía quebrada según se desprende de la documental privada consistente en un certificado de afiliación expedido por el Licenciado Salvador Quesada Salinas, dirigente de la cámara mencionada.

Cabe mencionar que sólo se tiene como tolerancia 24 horas para que la siderúrgica exponga sus libros comerciales y el balance, además de llamar a los acreedores de la empresa para que difundan sus créditos en un tiempo límite de 45 días.

Orduña Mangiola recordó que el “proceso de quiebra puede terminar en una venta con capitalización, como va encaminado, y si no fuera así no hubiera interesados en una liquidación de la empresa, lo que no está sucediendo”.

