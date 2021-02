DIF e IMSS en Aguascalientes se echan la bolita para apoyar a víctimas de Covid

AGUASCALIENTES. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de Aguascalientes y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se señalan mutuamente como responsables de la entrega de apoyos para gastos funerarios para víctimas de Covid-19. Originalmente el IMSS entregaría los apoyos de 12 mil pesos, pero en la institución dicen que es el DIF el que los está repartiendo.

Información proporcionada por la dirección de prensa del IMSS en Aguascalientes, asegura que esta institución no es la responsable de apoyar económicamente a los familiares de pacientes fallecidos. El programa, se indicó, lo maneja el DIF estatal.

Sin embargo, en el DIF del estado señalaron que este programa no les compete, aunque en lo particular sí se maneja un programa de apoyo para gastos funerarios, pero sólo para personas de escasos recursos económicos y no en exclusiva para familiares de algún familiar fallecido por coronavirus.

De acuerdo con la dirección de prensa del IMSS en la entidad, “Zoé Robledo, director general del instituto, sólo habló del programa, pero no dijo que sería la institución a su cargo la encargada de entregar ese apoyo”.

Autoridades locales desconocen el número de aguascalentenses que se han visto apoyados en sus gastos funerarios con el programa Apoyo para Deudos Covid, porque es un programa federal que le compete en exclusiva al IMSS.

Personal del DIF estatal, que fue cuestionado al respecto, precisó que el voluntariado maneja apoyos funerarios para personas de escasos recursos, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) del estado también tiene un programa de pólizas para este tipo de eventualidades, pero ninguno de los dos esquemas está enfocado en exclusiva para los familiares de las personas que han fallecido durante la pandemia.

Cuando se implementó el programa Apoyo para Deudos Covid por parte del IMSS, entre principios de noviembre y finales de diciembre, el voluntariado local habilitó una ventanilla para atender a la población con la finalidad de orientarla, porque muchos desconocían sobre este trámite.

Pero la afluencia de personas cayó hasta hacerse casi nula, particularmente desde que inició el presente año, y optaron por retirar dicho módulo; además, la participación del DIF Estatal en el programa es mínima.

“Para apoyar a la gente que busca información sobre el programa Apoyo para Deudos Covid, en la página web del voluntariado habilitamos un banner con información sobre los documentos que requieren para ser beneficiario de este esquema (…) a quienes no saben manejar una computadora se les orienta, pero en promedio acuden una o dos personas a la semana”. Con información de Tomás Dávalos