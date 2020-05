Difícil y laboriosas las clases a distancia, el sentir de los alumnos

Alumnos que cursan primaria y secundaria coincidieron que ha sido difícil continuar con las clases, ya sea vía televisión o a través de las plataformas digitales que la Secretaría de Educación Pública habilitó para enfrentar el aislamiento por el Covid-19, pues notaron un incremento en el trabajo y tareas y les preocupa, sobre todo a los que van al nivel medio superior, el promedio que puedan alcanzar en estos cursos a distancia.

Admitieron que no han aprendido de la misma manera que al estar en el aula, pero deben cumplir con las actividades planteadas por los mentores, pues servirán como evaluación para calificar lo que resta del ciclo escolar 2019-2020, ya que al momento en que suspendieron las clases, el 17 de marzo, ya tenían más del 70 por ciento de avance de avance.

Señalaron que nada será igual al regresar a clases, pues tienen muy claro que deberán aprender a vivir con el Covid-19 y tomar medidas de higiene a las que no estaban acostumbrados, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial o guantes, además de que tendrán que seguir guardando la sana distancia.

LA FAMILIA AYUDA

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Emiliano, alumno de quinto grado de la primaria Ohquetzalli, siente que sí ha aprendido con los cursos a distancia, aunque reconoce que a veces le quedan dudas, pero su papá y su hermana le ayudan, aunque cree que es mejor en el salón.

Por otro lado, Brenda, alumna de sexto año en la primaria Año de Juárez 1972, reconoció que no ha aprendido bien en las clases virtuales y tiene que preguntar a sus papás.

Por su parte, Brayan, de sexto grado de la primaria Miguel N. Lira de Chiautempan, dijo que aclaró que en sus clases le va muy bien, “me están mandando la tarea y no he faltado con ninguna; me la mandan por WhatsApp, también veo la televisión y las tareas son las mismas”.

Por su lado, Mauricio, de sexto grado de primaria del Instituto Pacelli de San Pablo Apetatitlán, señaló que “el regreso será diferente a los demás por la contingencia que sorprendió a todo el mundo, ya tendremos nuevas medidas en la escuela, como estar a distancia, usar cubrebocas y lavarnos las manos, pero poco a poco nos vamos a acostumbrar a esa vida”.

Mientras que Jesús, quien cursa el tercer año en la primaria Federico Stallforth, de Parral, Chihuahua, dice que los maestros los atienden bien, les explican cómo tienen que entregar la tarea y los trabajos, pero piensa que no aprenden igual que como cuando iban a la escuela.

Su mamá Karen ahora es maestra... “Si aprende, pero se tiene que tener mucha paciencia, no es la explicación del maestro porque uno como papá, que no estudió pedagogía, pues no sabemos explicar bien”, dijo la señora.

Y en Villahermosa, Tabasco, Isaac Francisco, quien va en segundo año de secundaria en la Rafael Martínez de Escobar, comenta que le ha puesto mucho empeño en sus clases por Internet, pues quiere cerrar con buenas calificaciones este ciclo escolar, aunque reconoce que no ha sido fácil por la contingencia.

Dice que su hermana mayor es quien lo ha apoyado a realizar algunas tareas orientándolo y guiándolo a como debe ir haciendo sus tareas.

TEMEN NO INGRESAR A PREPA

Los alumnos de tercer grado de secundaria señalaron que se sienten preocupados por perder el actual ciclo escolar y tener que cursar nuevamente este grado, más aún porque no han realizado el trámite del examen de admisión.

María Fernanda, de la secundaria general Miguel N. Lira, de Tlaxcala, comentó que sí ha aprendido, pero no como quisiera, y que no se siente tan preparada para dar el salto al nivel medio superior.

Al respecto, Itzel, de la telesecundaria Tierra y Libertad, ubicada en Tlaxco, confía que la entrada a la prepa sea normal, pero está preocupada por la situación y espera que pronto se acabe la cuarentena para seguir con los trámites de ingreso.

Óscar, de la Técnica 23, de Ixtulco, aseveró que no ha aprendido como se debe, porque las actividades las pasan rápido.

“Así de sencillo, lo que anotaste o se te quedó, con eso debes trabajar”. Y en Parral, Chihuahua, Jade Nerak, de la escuela Francisca Lozano Olivas, dice que es demasiada la tarea que les encargan y le preocupa, porque ya no tiene tiempo para estudiar la guía del examen de admisión para la prepa. Con información de Mariano Rubio/El Sol de Parral y Marco Antonio López/El Heraldo de Tabasco