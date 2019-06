Diputada se disculpa por llamar "autistas" a trabajadores del Congreso

Xalapa, Ver.- Luego de que la diputada de Morena, Mónica Robles Barajas, llamara “autistas” a los trabajadores de Servicios Generales del Congreso local por el retraso del personal para presentar un video, esta se disculpó vía redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora pidió disculpas y se retracto de sus palabras, asegurando que no volvería a pasar.

Me siento muy apenada por un desafortunado comentario que hice a una persona que estaba a mi lado sin medir sus alcances. Me disculpo sinceramente con todos aquellos a los que pude ofender. No volverá a suceder. @alcalorpolitico — Monica Robles (@MonicaCoatza) 27 de junio de 2019

Piden su renuncia en redes

Tras publicar su disculpa, usuarios en redes rechazaron su declaración, señalando su "falta de respeto e incluso pidieron su renuncia.

A mi no me ofende, me asombra la incapacidad de usted como diputada, como ser humano; sabe siquiera lo que quiere decir “autista” “TEA” ?, estoy segura que no, no hable por hablar, se supone que usted representa al pueblo. — Teté (@mandarinne) 27 de junio de 2019

Conozco a personas con autismo y estoy seguro que nunca se expresarían así de usted @MonicaCoatza, su calidad y nivel de persona se reflejan en este video. Si tiene vergüenza renuncie, le recuerdo que los familiares de personas con autismo pagan su salario #Renuncie — Juan Baizabal (@JuanHedezbay) 27 de junio de 2019

En Twitter no basta señora, no solo con escribir que se disculpa y que no volverá a suceder remedia algo... Tenga el valor de salir en público a decirlo a cómo tuvo el valor de "comentarlo"... Es indignante su actitud.. — Independiente (@RIndependentV) 27 de junio de 2019

¿Por qué los llamó autistas?

Robles se refirió al personal de Servicios Generales del Congreso del estado como “autistas”. Esto, por la demora en la proyección de un video en el marco del foro “Acciones legales eficaces contra la violencia política”.

En tono de burla, la diputada mencionó: “son medio autistas los de allá arriba”, aludiendo a los trabajadores del recinto legislativo por no apagar las luces, retrasando la presentación del contenido.