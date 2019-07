Discriminan a niña en graduación

SAN LUIS POTOSÍ.- Por enfrentar una discapacidad, a Luz, que se graduó de sexto año de primaria, no la dejaron bailar el vals con sus compañeros.

En la ceremonia que se llevó a cabo el jueves en la escuela Vicente Guerrero, de la colonia San Luis Rey en la capital potosina, a la menor se le impidió participar en esta actividad y ella sólo se quedó observando cómo sus compañeros realizaban el baile de fin de cursos.

Molesto por el trato discriminatorio, Salvador Barbosa de la Rosa, padre de Luz, bloqueó ayer las instalaciones de esta escuela junto con varios padres de familia, quienes colocaron candados e impidieron el paso a las instalaciones.

"Tomamos la escuela para que no se hagan las inscripciones. No la dejaron bailar el vals, se quedó en medio del patio, la dejaron parada sola y a ella por ser de lento aprendizaje no la dejaron bailar", señaló el molesto padre.

Salvador Barbosa de la Rosa comentó que un día antes la niña recibió la indicación para no participar en esta actividad por parte del director del plantel, porque a decir de éste "estaba tonta".