Edil de Zamora se arrepiente de tomar el cargo

ZAMORA.- Martín Samaguey Cárdenas se arrepiente de ser el alcalde de Zamora, pues asegura que de haber sabido la problemática del municipio, sobre todo la inseguridad, no se hubiera postulado, por lo que ahora piensa no volver a buscar cargos y mucho menos reelegirse.

“No pienso reelegirme ni me interesa volver a buscar cargos. Es más, si yo hubiera sabido la problemática, más de inseguridad… me tienen hasta aquí, de cómo está está la situación… pura madre me meto”, dijo.

El señalamiento lo dio luego de que vecinos de la colonia Netzahualcóyotl lo acusaron de no cumplir con sus promesas de campaña, se manifestaron en el ayuntamiento y luego fueron recibidos. Uno de ellos habría grabado el video.

Los colonos afirman que zona poniente de la ciudad está marginada y con altos índices delincuenciales, por lo que dicen desconocer a Samaguey como alcalde .