Edomex busca que CDMX aplique tandeo de agua potable

Autoridades locales de este municipio propondrán al gobierno de la Ciudad de México aplicar un sistema de tandeo para la distribución de agua potable con la finalidad de evitar que la presa Miguel Alemán Valdés, ubicada en este municipio, reduzca su nivel de almacenamiento y afecte la afluencia de turismo local durante el estiaje.

“En temporada de estiaje, ellos (los de la Ciudad de México) tienen que reducir su consumo, si aquí nosotros reducimos y decimos tales días vamos a tener agua, ellos lo tienen que hacer también”, explicó Michelle Núñez Ponce, presidenta municipal de Valle de Bravo.

Esta medida, la cual ya es aplicada en esta localidad, será propuesta por el gobierno municipal de Valle de Bravo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, la cual busca procurar que se garanticé el uso racional del vital líquido. Cabe recordar que la presa abaste de agua a la capital del país a través del Sistema Cutzamala.

Entre mayor demanda de agua tiene la Ciudad de México, mayor es la afectación al principal atractivo turístico del Pueblo Mágico: la presa.

“El agua que tiene el lago, la presa Miguel Alemán, que anteriormente fue una hidroeléctrica, esta sirve para abastecer al sistema Cutzamala que lleva agua al Valle de México y algunas alcaldías de la Ciudad de México”.

“El que ellos (los de la Ciudad de México) tengan una gran demanda, nos implica que nosotros (los de Valle de Bravo), estemos bombeando más agua y eso causa disminución”, puntualizó.

En entrevista con El Sol de Toluca, Núñez Ponce aseguró estar esperando la respuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México para proponerle una serie de estrategias que garantizarán un uso racional del agua, evitando que los vasos de almacenamiento colapsen en la actual temporada de estiaje.

“Todavía tenemos pendiente hacer acciones conjuntas con las alcaldías, con la doctora Claudia Sheinbaum, que ya la he buscado en varias ocasiones y está pendiente que nos otorgue esa cita, para que ellos (los de la Ciudad de México) también hagan un uso racional del agua”, aseguró Núñez Ponce.

Propuestas

El Ayuntamiento de Valle de Bravo propondrá que el agua potable bombeada desde la presa de este municipio, se almacene en lugares adecuados, sin que estos tanques tengan fugas.

Asimismo, planteará generar una campaña social para fomentar el rehusó del agua que se destina para lavar o para el aseo personal.

“Que la sepan reutilizar como es el agua de la lavadora, el agua para trapear, cuando te bañas reutilizarla, todos tenemos que generar esa conciencia y esos cambios y prepararnos para la temporada de estiaje”, explicó la alcaldesa de Valle de Bravo.

De igual manera, buscarán repercutir en el agua utilizada para las descargas de excusados, pues hay estudios que demuestran que la gran pérdida de agua que sucede en la Ciudad de México es debido al uso de estos.

“Gran parte de la pérdida de agua que tienen ellos, o desperdicio, es desde los tanques de los baños. (Deben de ser) una serie de acciones que tienes que realizar a pie, en comunicación y cercana a la gente, sino no funciona”, concluyó Núñez Ponce.

Desabasto, un problema que llega con el estiaje

Debido a que, vía redes sociales, las autoridades municipales se han percatado que la ciudadanía de la capital del país exige un mejor abastecimiento de agua, es que han propuesto esta serie de estrategias al gobierno capitalino.

Pues durante el estiaje, la capacidad del afluente que corre por los ríos que abastecen la presa Miguel Alemán Valdés es menor y, por lo tanto, se merma la distribución del líquido a través del Sistema Cutzamala.

“Yo sé que la doctora Claudia ha hecho un gran trabajo, ella anteriormente tenía la dirección del medio ambiente, y la labor que hace es importante", enfatizó la alcaldesa vallesana

La alcaldesa reconoció que el problema de desabasto no es un problema de las actuales administraciones municipales, pues históricamente el estiaje afecta la distribución del agua año tras año.

Acciones a nivel municipal

Esta problemática no se resuelve solo en la Ciudad de México, por lo que el gobierno municipal de Valle de Bravo también ha implementado una serie de acciones que garantizarán el uso racional del líquido.

“Dentro de las acciones que nosotros estamos generando para contribuir con el medio ambiente, en primer lugar, es no hacer modificaciones en los usos de suelo”.

“Es decir, que no permitamos que se construya más allá de lo que tienen permitido”, reconoció Núñez Ponce.

Pues, si en un terreno para construir en una zona boscosa, se debe de cuidar que no se quitE el 100% del arbolado, ya que una vez construido, no se permitirá que el agua de la lluvia recarguen los mantos acuíferos del municipio y, por lo tanto, se siga nutriendo de agua a la presa Miguel Alemán Valdés.

“Tenemos que cuidar mucho el tema de las no autorizaciones de los cambios de uso de suelo, tenemos que ayudar a preservar a Valle de Bravo”, enfatizó.

Asimismo, han exhortado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a poner especial atención en los cárcamos de limpieza de aguas residuales, antes de estás sean vertidas al vaso de almacenamiento.

Y las obras públicas que han realizado, han procurado contar con una infraestructura para separar las aguas pluviales y de drenaje, con el objetivo de contribuir a que el agua que llega a los cárcamos de la Conagua no llegue mezclada con la pluvial y pueda ser limpiada eficientemente.

Pues si se sobrepasa el volumen de agua que pueden limpiar los cárcamos, estos se desbordan, afectando su funcionamiento.

También han emprendido una campaña de cultura de manejo racional del agua para generar conciencia en las escuelas y comunidades con talleres, obras de teatro, juegos didácticos y demás estrategias de concientización.

“(Es fundamental) contribuir a la educación de la niñez para el uso racional del agua”, aseguró Núñez Ponce.

A pesar de que Valle de Bravo no vive del agua de la presa, sino de los ojos de agua y manantiales que hay en las orillas de las comunidades, también se debe de procurar la regularización de la infraestructura de la distribución del agua, garantizando agua para todos en todas las comunidades.

“Valle de Bravo todavía tiene un problema, teníamos por usos y costumbres, o tenían en administraciones anteriores, por usos y costumbres que las comunidades tengan los famosos comités del agua”

En estos comités del agua, la figura del presidente pedía cooperación en efectivo para comprar el tubo y abastecer de agua a la comunidad. Sin embargo, es insuficiente al no tener claridad en la tarea de la distribución del vital líquido.

Por lo que también trabajan en regular a las comunidades garantizando su uso adecuado del agua.

“Poco a poquito hemos tratado de meterlos dentro de la normatividad de contribuir con la dirección de OPDAPAS para que se pueda mejorar la infraestructura y también se vuelvan contribuyente y tengan un mejor servicio”, finalizó.