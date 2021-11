Ejecutaron a ministeriales en Tecamachalco: gobernador de Puebla

El gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, confirmó que el asesinato de tres agentes ministeriales en el municipio de Tecamachalco, a manos de policías del municipio y el secretario de seguridad pública junto con su escolta, fue una ejecución, rechazó la versión de una confusión y sentenció que se llegará hasta las últimas consecuencias en el caso, donde no habrá impunidad.

Durante el homenaje de cuerpo presente que este domingo se les rindió a Miguel, Adrián y José Guillermo, elementos adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), el titular del Poder Ejecutivo Estatal, manifestó sus condolencias y externó sus solidarias para con los dolientes.

“Nunca hay palabras para referirnos a familiares, amigos de personas fallecidas y menos aún, cuando deriva de un hecho criminal. Les expreso a las esposa, los hijos, ascendientes de José Guillermo, Adrián y Miguel, nuestras más sentidas condolencias, ellos aportaron lo que les correspondía para hacer funcionar la sociedad pero hay quienes no comprenden el papel que se debe jugar en este conjunto de acciones para los cuales los poderes públicos funcionan”, mencionó el gobernador, quien además se comprometió a brindar ayudar a los deudos.

Con respecto a las investigaciones en el caso, Barbosa señaló que hay avances y de acuerdo con ello, este triple homicidio fue una ejecución en la que no se aceptarán exculpas.

“De lo que se ha avanzado y se ha dado a conocer de la investigación, se trató de una ejecución, nunca el uso de la fuerza puede ser llevado a los extremos de hacer perder la vida a una contraparte, pero en este caso no era contraparte, eran parte de las instituciones que estaban comprometidas para mantener la seguridad pública. Vamos a estar pendientes de cómo caminan los hechos porque estoy seguro de que esta investigación llegará a sus últimas consecuencias; no vamos a caer en estrategias exculpatorias, no vamos a caer”, sentenció el funcionario que secundó ya lo manifestado previamente por el fiscal del Estado Gilberto Higuera Bernal con respecto a que fue un ataque directo.

De igual manera, Barbosa Huerta dijo confiar en el trabajo que realiza la Fiscalía y reconoció la labor de quienes integran la Agencia Estatal de Investigación (AEI)

“A la AEI les digo que nosotros tenemos confianza en el trabajo que ustedes resalizan, al fiscal general, a los mandos, el reconocimiento y solidaridad absoluta, completa para el esclarecimiento de los hechos. Reciban los familiares un abrazo fuerte, solidario del gobernador del Estado”, finalizó.

FISCALÍA DE PUEBLA ASEGURA QUE ESCLARECERAN EL HECHO

Por su parte, Fernando Fierro Aldana, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) recordó la entrega de cada agente ministerial y el riesgo que implica su trabajo día a día.

“Sentimos muchas cosas, coraje, frustración, tristeza, sabemos que tenemos que hacer justicia, que esto no puede quedar así, hoy a la familia de mis compañeros y a todos los agentes les doy mi compromiso. Todos los días salimos a la calle sabiendo los riesgos que esto amerita, pero muchas veces, no pensamos en lo que nuestra familia sufre, el llanto, las preocupaciones y hoy lamentablemente, por servir, por cumplir un deber, tres compañeros nuestros partieron haciendo lo que más amaban y con la frente en alto”, expresó Fierro Aldana.

Sin embargo, la indignación y la promesa de que se hará justicia por estos hechos, también llegó por parte del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Gilberto Higuera Bernal, quien se comprometió a esclarecer el asunto.

“Nos comprometemos a esclarecer este hecho criminal, y a proceder con rigor, aplicando la ley contra quienes le arrebataron la vida y les privaron de su presencia, afecto y apoyo. Actuaremos como lo hacemos en todos los casos que nos corresponde investigar y esclarecer, con estricto apego a los principios legales y constitucionales. La Fiscalía está de luto y consternada por el asesinato de los tres compañeros; pido a sus familiares reciban nuestras más sentidas condolencias, sabemos que estas por sí mismas no resarcirán el dolor y la angustia que causa su muerte por lo que desde ahora les ofrecemos toda nuestra solidaridad y apoyo”, aseguró el titular de la FGE.

Al toque de la banda de guerra, con el último pase de lista, una bandera de México sobre sus féretros y sus fotografías al frente, los cuerpos de Adrián, Miguel y José Guillermo fueron despedidos.

#Tecamachalco | Grabaron el momento de la balacera desde un balcón. pic.twitter.com/en4Q4EKtza — El Sol de Puebla (@elsoldepuebla1) November 20, 2021

Una vez concluida la ceremonia en la que estuvieron presentes familiares, amigos, compañeros de trabajo de las víctimas y funcionarios de diversos niveles como Huerta, el fiscal Gilberto Higuera Bernal, Héctor Sánchez Sánchez, encargado del Tribunal Superior de Justicia, entre otros, los cuerpos de las víctimas, acompañados de decenas de patrullas, partieron hacia camposanto.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN TECAMACHALCO DONDE MURIERON TRES MINISTERIALES?

La noche del 19 de noviembre, a las 21 horas, cuatro agentes de la FEIDAI, los tres asesinados y un sobreviviente, realizaban actos de investigación, sin embargo, de manera repentina fueron atacados con armas de alto poder, cuyas balas dieron en la cabeza de tres de los elementos.

Vecinos del Centro de Tecamachalco, donde todo ocurrió, se alertaron a escuchar múltiples disparos de arma de fuego, incluso creyeron que se trataba de un ataque entre policías y delincuentes por lo que prefirieron resguardarse en sus viviendas, no obstante, quienes grabaron cómo se escucharon las detonaciones, difundieron los hechos en redes sociales, lo cual puso en alarma a otras autoridades.

Tras ser enterado de los hechos y conocer que municipales habían asesinados a balazos a tres agentes investigadores, el encargado de la Fiscalía de Puebla, Gilberto Higuera Bernal se comunicó con el presidente municipal de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, para indicarle que iban a proceder a detener a su personal, lo cual se concretó de manera pacífica.

Esa misma noche, fueron detenidos 12 policías municipales, el secretario de seguridad pública del municipio y su escolta.

Fue hasta cerca de la medianoche que, a través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía del Estado confirmó los hechos y las detenciones que se realizaron.

Desde la noche del viernes y hasta el mediodía del sábado, peritos y agentes ministeriales llevaron a cabo la recolección de datos e indicios en el lugar del crimen, donde también aseguraron la camioneta Jeep Patriot de color gris en la que viajaban las víctimas, así como un vehículo rojo aparentemente abandonado.

Luego de todo lo sucedido, la tarde del sábado, el alcalde Ignacio Mier Bañuelos emitió una declaración a través de sus redes sociales, en la que aclaró que los detenidos se entregaron de forma voluntaria, argumentó que el secretario y sus elementos actuaron en una confusión y aseguró que colaboraría en todas las investigaciones, pero, además solicitó al gobierno del Estado que interviniera para la toma del control de la seguridad del municipio.

Tal solicitud fue rechazada por el gobernador Luis Miguel Barbosa, por lo que desde el día sábado, personal de la Guardia Nacional (GN) se hizo cargo de la seguridad del citado municipio, donde policías del segundo turno no se presentaron a laborar por temor a represalias, quedando el municipio sin policías.

Por su parte, el encargado de la Fiscalía de Puebla, el mismo sábado, declaró que todo se trató de un ataque directo contra sus agentes, quienes recibieron impactos de bala en la cabeza, por lo que, bajo el delito de homicidio calificado, se actuaría en contra de los policías, de Santizo y su escolta.

Este domingo, durante el homenaje de cuerpo presente para despedir a los agentes ministeriales, los acusados fueron trasladados a Casa de Justicia Puebla en espera de audiencia.









