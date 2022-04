Ejidatarios bloquean carretera Lechería-Texcoco; rechazan Área Natural Protegida [Video]

Un grupo de ejidatarios cerraron violentamente el palacio municipal de Atenco y bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería.

Los manifestantes a quienes los pobladores identifican como "los Oaxacos", tras causar destrozos en el edificio del gobierno local y dejar encerrados a varios empleados, colocaron troncos, piedras y quemaron llantas para bloquear ambos sentidos de la carretera federal Texcoco-Lechería dejando varados decenas de vehículos que se dirigían hacia Texcoco y Ecatepec.

Te puede interesar: Quieren inyectar a Texcoco lo que no gastan en 183 áreas protegidas

Los inconformes protestaron contra el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir en Área Natural Protegida (ANP) el exlago de Texcoco. Aseguraron que sus terrenos son de cultivo y de acuerdo a sus posibilidades económicas, las siembran.

A finales de diciembre del 2021, Gloria Fermina Tavera Alonso, directora regional de la Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP), explicó el proyecto de la declaratoria del Ex lago de Texcoco como ANP.

#BloqueoCarretro

Carretera Texcoco - Lechería a la altura de #Atenco bloqueada por pobladores que protestan agresiones por parte de #Pinfra, fueron golpeados por intentar detener las obras en la autopista Peñón - Pirámides.

🚧🚧🚧🛑🛑🛑⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/BnQSHt48lG — Monitoreo - Seguridad Vial México 🇲🇽 (@Mon_SegMexico) April 21, 2022

Detalló que el proyecto contempla 14 mil 38 hectáreas, de las cuáles 10 mil son propiedad federal y 4 mil de propiedad social. Aclaró que este proyecto es de carácter declaratorio y no expropiatorio por lo que a nadie le van a quitar sus tierras y a nadie se le va a expropiar.

Durante el bloqueo de la Texcoco-Lechería, Eduardo Martínez Castillo, indicó que los ejidatarios no estaban en contra del proyecto del ANP, pero exigieron al gobierno federal hacerlo en las 10 mil hectáreas y dejar fuera las 4 mil hectáreas que aseguraron son de cultivo.

“No pertenecemos a ningún partido político y los que querían las áreas protegidas que las hagan pero en sus terrenos y que respeten los nuestros donde no hay ni aves ni fauna. Somos ejidatarios y estamos en contra de ese proyecto para que el gobierno sepa que el respeto al derecho ajeno es la paz”, dijo.

Horas antes, en el palacio municipal los manifestantes se enfrentaron con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) con los que tienen conflictos por la construcción del aeropuerto en la región de Texcoco desde los sexenios de los expresidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto.

México En Debate | ¿Rescatar el lago de Texcoco?

Durante Revocación, continuaron las protestas

El domingo 10 de abril, cuando se realizó la consulta para la Revocación del Mandato, "Los Oaxacos" impidieron que se instalaran ocho casillas en San Salvador Atenco, en protesta por la declaratoria de Área Natural Protegida.

También acusaron a la actual alcaldesa morenista Talia Citlali Cruz de respaldar las decisiones de los campesinos que se opusieron a la realización del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la región de Texcoco y de darles la espalda a ellos.

Los inconformes amagaron con no retirarse hasta que al sitio acudieran las autoridades federales a quienes dijeron, una vez más les exigirían que dejen sus tierras de cultivo fuera del decreto de Área Natural Protegida.

Alrededor de las 20:30 horas los manifestantes se retiraron y se concentraron en la explanada municipal donde colocaron una lona en la entrada del palacio municipal con la leyenda: "No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Respeto a las tierras de cultivo del Ejido de Atenco. Las tierras de cultivo no al Área Natural Protegida".

Durante la asamblea informativa del mes de diciembre que tuvo lugar en Atenco, Tavera Alonso presentó el estudio previo justificativo para declarar el Lago de Texcoco como ANP.

La funcionaria expuso que cuando se hicieron los estudios para sustentar y construir el NAIM (en 2014) se dijo que sólo había 25 especies de plantas en la zona y al hacer el estudio para declarar como la ANP se encontraron 253 especies.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Señaló que el exlago de Texcoco con sus 14 mil 38 hectáreas representa una oportunidad única de proteger el hábitat de flora y fauna. Añadió que en el lugar existen nopales de más 100 años y especies que se resguardan, así como cinco especies de peces que servían hasta antes del 2014 para dar de comer a mucha gente, cinco especies de anfibios, 17 especies de reptiles, 276 especies de aves y 29 de mamíferos.