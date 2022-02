El duro golpe de productos chinos amenaza a artesanos de Teotihuacan

Ante la proliferación de productos chinos y apócrifos en la zona Arqueológica de Teotihuacán, artesanos de pueblos aledaños se han visto afectados en sus ventas lo que ha ocasionado que algunos talleres hayan desaparecido, pidieron apoyo de las autoridades.

En entrevista con Agapito Hernández Nieto, artesano dueño del taller Itztlitecutli (Gran señor de la obsidiana), el cual se encuentra ubicado en el poblado de San Francisco Mazapa explicó que desde hace años ha proliferado la venta de productos chinos o apócrifos en la zona Arqueológica de las Pirámides de Teotihuacán.

Te puede interesar: Subastan piezas prehispánicas en Francia: INAH lo cataloga como delito

Señaló que incluso los vendedores de este tipo de artesanías trabajan con el permiso de las autoridades municipales y de la zona arqueológica.

"En todo México y más aquí en Teotihuacán hay muchas piezas chinas, la gente se va decepcionada, dicen, a mí me robó el artesano de Teotihuacán, no, los artesanos estamos en los talleres, los que están dentro de la zona arqueológica no son artesanos, algunos sí pero la mayoría no".

"Desgraciadamente es una competencia que el director de la zona arqueológica está consciente de lo que se está vendiendo y no hace nada", aseguró.

Hernández Nieto, quien lleva trabajando más de 45 años en la elaboración de artesanías de obsidiana, jade, malaquita entre otras, dijo que debido a la proliferación de dichas artesanías apócrifas, sus ventas se han desplomado.

Ante ello aseguró que inclusive algunos de los talleres han tenido que cerrar sus puertas ante la falta de clientes, además por la crisis de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Agregó que la crisis se agravó cuando fue cerrada la Zona Arqueológica de Teotihuacán por la emergencia sanitaria y de plano los turistas y clientes desaparecieron.

“En una semana normal nosotros vendíamos 3 mil pesos sobre todo de piezas pequeñas, llegaron eso productos chinos y se desplomaron las ventas, ahora algunos días vendemos una sola pieza de 50 pesos; por ejemplo hoy sacamos nuestra mesa para poner las artesanías en la puerta de nuestro taller y no vendimos nada y antes teníamos pedidos grandes como 100 pares de aretes de obsidiana o 150 piedras para masaje de obsidiana nos iba muy bien”.

"Algunas personas llegan y nos comentan que cuando se les llegan a romper las piezas se dan cuenta que son vidrio y culpan a los artesanos, nosotros les explicamos", dijo.

Cabe recordar que hace algunos días la diputada de Morena, María del Rosario Elizalde Vázquez, dijo que se estima que cerca del 15 por ciento de las artesanías que se venden en la zona de Teotihuacán son falsas, elaboradas con vidrio de color negro que hacen pasar por obsidiana, por lo que urgió a fortalecer el marco jurídico para proteger la actividad.

Asimismo propuso la iniciativa con proyecto de Decreto, mediante la cual se adiciona el artículo 17 BIS a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pide realizar acciones para evitar la comercialización en zonas arqueológicas y en monumentos históricos de objetos considerados como artesanías apócrifas, hechos en serie de origen extranjero que sean plagio, o estén inspirados en la cultura y artesanías nacionales, como se ha hecho en los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides.

En comunidades aledaños a la zona Arqueológica de Teotihuacán existen alrededor de 300 talleres de obsidiana y barro, donde laboran más de 800 artesanos en las inmediaciones de la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

Sin embargo, algunos de los artesanos decidieron cambiar de oficio e inclusive decidieron conseguir un empleo formal en empresas.

"Eso es una competencia desleal, como es posible que en mero Teotihuacán están vendiendo piezas chinas y engañen a la gente, ha llegado gente con nosotros, y nos preguntan cuánto vale un dije, cien pesos y dicen es que lo compre en la zona arqueológica en 300 pesos y de vidrio".

Ante ello el señor Agapito dijo que han acudido con las autoridades y han denunciado, pero han sido ignorados, "Hace años fuimos y denunciamos, pero no hacen nada, ahorita no hemos ido, para que, si no hacen nada".

"Nos la hemos visto dura pues es nuestra única fuente de ingreso, tenemos un poco de mercancía, pero no tenemos clientes. Nosotros no hemos cerrado, hemos podido salir con lo poquito que vendemos”. comentó.

Por otro lado, denunció que a los verdaderos artesanos de la zona no les ha llegado ningún apoyo por parte de ninguna autoridad.

"Se sabe que hay una partida para los artesanos, hemos platicado y a ninguno de nosotros nos han dado apoyo, hay apoyos por parte de IFAEM pero solo les dan a los mismo, puro seleccionado un apoyo de 4 mil pesos".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Precisó que las autoridades tienen un censo de casi 2 mil productores en donde han incluido a ambulantes e intermediarios que ni artesanos son y les han dado credenciales.

Ante estás problemáticas, pidió a las autoridades tanto como estatales y federales realizar recorridos, y constatar que las piezas que se venden sean cien por ciento originales, así como realizar un padrón verídico de artesanos para que el apoyo llegué a quienes en verdad lo necesiten, culminó.

Publicado originalmente en El Sol de Toluca