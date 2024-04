El olor en colonias aledañas a la Refinería Madero es “picoso”

El término “huele a refinería” es habitual en el municipio de Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas, donde se asienta desde hace más de un siglo la refinería “Francisco I. Madero”, antes El Águila.

El centro procesador de crudo está literalmente abrazado por la mancha urbana integrada por las colonias Miguel Hidalgo, Hipódromo, Miramar, Emilio Carranza y La Barra, donde viven en promedio unas diez mil familias.

Quienes residen en la periferia de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) prácticamente ya no perciben el olor, pero para quienes llegan de otras ciudades o estados es fácil de sentirlo, ya que la refinería se ubica a 1.3 kilómetros de playa Miramar, principal destino turístico de Tamaulipas.

El presidente de la Asociación Mediadora para el Bienestar Inteligente y Ecológico de Tamaulipas (Ambientam), Miguel Ángel Verástegui Cavazos, indicó que “el crudo pesado es más difícil de procesar, por lo tanto hay mucho residuo que emana de las refinerías debido a que los procesos no estuvieron considerados originalmente para no contaminar, sino únicamente para producirse”.

Aunque no se tiene una estadística definida, hay mucho mal crónico en las vías respiratorias

Miguel Ángel Verástegui Cavazos, presidente de la Ambientam

Dentro del complejo petrolero de Tamaulipas hay 26 plantas, lo que genera 26 tipos de parámetros de medición de gas que son necesarios identificar, pero actualmente no se cuenta con instrumentos para conocer la calidad del aire.

Foto: Sener

Según el ambientalista, la refinería está al norte de los vientos dominantes, lo que los dispersa a un área más extensa.

Verástegui apuntó que inhalar constantemente estos gases genera afectaciones en la salud, con alergias o enfermedades en las vías respiratorias.

“Aunque no se tiene una estadística definida, hay mucho mal crónico en las vías respiratorias, no sabemos si -las emanaciones de la refinería- sea una de las causas que en la zona los índices de alergias y asmas son altas, no lo podemos comprobar”, externó.

Las emanaciones son mayores en la noche

Pero si en el día se aprecian emanaciones, es durante la noche cuando la liberación de gases es mucho mayor, incluso al amanecer se puede observar en algunas ocasiones la nube grisácea que emana de las instalaciones petroleras.

“Normalmente estos olores aumentan entre las 12 a una de la tarde, que es cuando más se percibe y mientras que el olor a chapopote es cuando hace mucho calor

Vecino afectado por la refinería Madero

Verástegui Cavazos dijo que “quiere decir que durante las noches desfogan, son malas prácticas por varias razones, ya que no tienen cómo procesar los residuos, lo único que pueden hacer es quemar estos residuos para que contaminen menos, pero aún así no dejan de contaminar”.

Por las noches se emiten fuertes gases desde la refinería Madero. | Foto: Cuartoscuro.com

El ambientalista apuntó que este proceso se da generalmente entre las 00:00 y 06:00 horas, justo cuando la mayoría de las personas duermen.

Los gases irritan los ojos y causan picazón en la garganta

Para el señor Marco, quien tiene 20 años viviendo en la colonia Hipódromo, ubicada a unos metros del complejo petrolero, relata que con el paso de los años ha “aprendido” a vivir con estos olores.

“Sí es molesto el olor a gas (...) y no es que nos hayamos acostumbrado, pero son gases que avientan todos los días, si afecta a las personas que vivimos en las inmediaciones de la refinería”, indicó.

Cuando los olores son más intensos siente afectaciones en las vías respiratorias, “en mi caso he llegado a sentir ardor en los ojos y principalmente molestias en la garganta que es lo más común”.

Con el paso de los años, el residente de este sector hasta sabe el horario en el que se desfoga una mayor cantidad de gases durante el día, o al menos así lo perciben los habitantes de esta colonia.

Cuando los olores son más intensos se tiene afectaciones en las vías respiratorias. | Foto: Sener

“Normalmente estos olores aumentan entre las 12 a una de la tarde, que es cuando más se percibe y mientras que el olor a chapopote es cuando hace mucho calor”, externó.

Además del olor a diferentes gases, por el otro lado de la refinería, en la colonia La Barra, en tiempo de lluvias, el agua arrastra sedimentos de petróleo que salen de este complejo petrolero y terminan en el río Pánuco.

El canal de La Amargura, que se ubica entre la refinería y el río, apenas cae una precipitación comienza a arrastrar aceites al afluente, emanando un fuerte olor a combustible.