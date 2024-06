Elementos de la Guardia Civil toman instalaciones de la SSP en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Elementos de la Guardia Civil tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y bloquearon por momentos el Periférico Paseo de la República por irregularidades que han detectado en la institución.

Cerca de 50 policías de la Coordinación de Agrupamiento impidieron el paso de vehículos en la importante vialidad por lo que automovilistas tuvieron que tomar rutas alternas y algunos otros se brincaron los camellones para poder retornar.

En el recinto, las y los inconformes exigieron que se les dé una solución a su problemática, la cual argumentan se ha presentado desde por lo menos siete años atrás.

Una de las inconformes pidió que no se les quite el BanBajio puesto que "es con el que alimentamos a nuestra familia"; además de que las unidades policiacas en las que se trasladan no son adecuadas, al igual que la falta de equipamiento.

Las y los protestantes precisaron que en cuanto al BanBajio hay irregularidades en el pago, pues de recibir cinco mil 500 pesos, han visto una disminución de hasta mil 500. Aunque especificaron que "hay quienes no recibieron nada".

"No traemos equipamiento. Nos mandan desarmados a las regiones del estado. Nos dicen que no hay presupuesto".

¿Cómo quieren que combatamos la delincuencia si no tenemos armas. No nos dan herramienta,

Manifestación de policías / Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia

Asimismo, comentó que en esta agrupación se encuentran más de mil elementos, sin embargo, "no se animan a denunciar" por el miedo a represalias por parte de las autoridades policiacas de la SSP.

En este sentido, otra de las afectadas señaló que al querer denunciar sus problemáticas, los altos mandos los han amenazado y "nos meten miedo. Te dicen que te van a mandar a regiones lejanas. Hay compañeros en Coalcomán y Coahuayana que son difíciles de llegar".

Una comitiva se reunió con autoridades de la SSP poco después del mediodía para tratar las inconformidades de los uniformados y acordaron que se dispersará el próximo viernes 14 de junio, después de la 1 pm, el recurso para las personas que no recibieron la compensación BanBajío.

"Además, se determinó revisar de manera específica casos en particular con algunos agentes, así como revisar los permisos respectivos para estudios académicos y la continuidad en la profesionalización policial", detalló la secretaría en sus redes sociales.

Sin embargo, la resolución no convenció a los inconformes, quienes buscaban que este mismo día se les otorgara el dinero adeudado.

Los más de 50 elementos de seguridad calificaron de "vendidos" a la comitiva que entró a la reunión, puesto que consideraron que se pusieron de parte de la SSP y no se están atendiendo sus necesidades de forma adecuada.

Los manifestantes indicaron que no levantarán su protesta hasta que se les den las resoluciones puesto que comentan, ya son siete años que estas situaciones vienen presentándose.