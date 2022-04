Emite Embajada de EU en México nueva alerta de viaje a Zacatecas

El lunes por la noche, la Embajada de Estados Unidos a México emitió una nueva alerta de viaje a Zacatecas para todos los empleados del gobierno estadunidense debido a la inseguridad que se vive en la entidad.

Precisamente hace un mes se emitió una alerta en la que se recomendaba reconsiderar viajar a Zacatecas debido al índice de delincuencia y secuestro; en esta ocasión, se debe a la elevada tasa de homicidios y las batallas territoriales entre cárteles.

U.S. government employees may no longer travel to Zacatecas state, with the exception of air travel to and from Zacatecas City. https://t.co/plqzXs3r3R pic.twitter.com/637dR04MOW — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 19, 2022

La embajada dio a conocer a través de su portal de internet y sus redes sociales las nuevas restricciones:

Los empleados del gobierno de los Estados Unidos ya no pueden viajar al estado de Zacatecas, con la excepción de los viajes aéreos hacia y desde la ciudad de Zacatecas, asimismo les piden evitar no viajar por vía terrestre.

"El estado de Zacatecas ha experimentado violentas batallas territoriales entre cárteles. La tasa de homicidios del estado en 2021 fue más del doble de la tasa del año anterior y fue la más alta de México. Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales (LPR) han sido víctimas de secuestro", señaló.

La Embajada de Estados Unidos recomienda:

No viajar a Zacatecas, excepto a la ciudad de Zacatecas sólo por vía aérea.

Ten cuidado de tu entorno.

Esté atento a los medios locales para obtener localizaciones y, en caso de emergencia llame al 911.

Proporciona los siguientes números telefónicos para asistencia: Desde México: (55) 8526 2561; desde Estados Unidos: 1-844-528-6611 Departamento de Estado – Asuntos Consulares: 1-888-407-4747 o 1-202-501-444

