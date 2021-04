Jaime Bonilla emite decreto para expropiar el Club Campestre de Baja California

Tijuana. – El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, emitió un decreto en el Periódico Oficial del Estado, en el que se da principio a la expropiación del predio Club Campestre.

El gobierno de Baja California presentó el argumento de necesidad para el año 2040 de al menos 80 hectáreas de área verde para la población en la ciudad, la superficie del Club Campestre cubriría mas del 50% de esta demanda, se expone en el decreto.

El documento señala que, la intención es habilitar un parque urbano para la interacción social, en razón de la necesidad de áreas verdes para el esparcimiento.

En lo expuesto en el documento, se refiere haber analizado tres predios más aparte del Club Campestre para esta obra, analizadas todas las variantes, el área verde de dicho club es señalada como la mejor opción por encontrase dentro de la zona Centro, mayor superficie 50.43 hectáreas, y un alcance de beneficio de hasta 12 kilómetros.

Asimismo, es el de menor gasto público requerido para su adecuación, ya que se encuentra en total operación, mientras que, los otros tres son predios no urbanizados que requerirían de mayor inversión económica.

"Que se respete el marco de la legalidad"

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Francisco Rubio, consideró que se debe de respetar el debido proceso tras la publicación del decreto, donde el Gobierno del Estado se expropia la propiedad de Club Campestre y que previamente la parte afectada había anunciado una defensa legal.

Consideró que existen otras áreas que pudieran adaptarse como áreas verdes y no recurrir a una expropiación que se extenderá a un proceso legal largo.

“Es un proceso muy largo que no se va a resolver en uno o en dos meses, es un proceso que vamos a ver si prospera o no prospera”, indicó.

Francisco Rubio dijo que una expropiación no se había visto anteriormente y es un tema que quedará pendiente en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, a meses de entregar la administración estatal.

“Obviamente no lo habíamos visto anteriormente, una expropiación hacia un ente privado (…) Este gobierno se va a ir y ya no lo vamos a ver, al menos que se haga algo de último momento, ya no les da para presentar una iniciativa”.