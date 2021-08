Emiten Alerta Amarilla por “Grace” en costas de Quintana Roo

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió esta mañana la “Alerta Amarilla” para el centro y norte de Quintana Roo ante el acercamiento de la tormenta “Grace”, que se localiza a unos 650 kilómetros de las costas de Quintana Roo.

El meteoro intensifica gradualmente la intensidad de sus vientos sobre el Mar Caribe y se desplaza hacia el oeste con dirección hacia la península de Yucatán.

Se pronostica que a partir de hoy miércoles origine lluvias intensas extraordinarias, vientos muy fuertes y oleaje elevado en la península de Yucatán y posteriormente al oriente de México a partir del viernes.

Esta mañana, Grace se localizaba 650 kilómetros al este-sureste de Tulum, con un desplazamiento de 26 kilómetros por hora, vientos sostenidos de 100 km/h y rachas máximas de 120 km/h.

El fenómeno meteorológico tocaría tierra en las costas de Quintana Roo y Yucatán con vientos de 120 a 150 km/h, lluvias intensas de 150 a 250 mm.

El oleaje será elevado de 3 a 5 metros der altura y marea de 0.1 a 0.3 metros de altura en las costas de Quintana Roo.

Las labores económicas, continúan normales, se estima que por la tarde se suspendan los cruces del transporte marítimo hacia las islas de Cozumel e Isla Mujeres.

Se ha iniciado la evacuación de pobladores de Punta Allen y Banco Chinchorro.

Mientras que la Quinta Región Naval, activó el Plan Marina en fase de prevención, y se encuentra preparada con personal y equipo, así como unidades de superficie y aéreas para llevar a cabo tareas de evacuación y salvaguarda de la vida humana.

Cancelan llegada de tres cruceros a Cozumel

Por otra parte, la directora de la Administración Portuaria Integral (API) de Quintana Roo, Alicia Ricalde Magaña, informó que los cruceros Allure of the Seas, Adventure of the Seas y Shymphony of the Seas, cancelaron su arribo a Cozumel debido a la trayectoria de la tormenta “Grace”.

El arribo de los barcos cruceros estaba programado para la mañana de este miércoles y mañana jueves.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó asimismo el cierre de zonas arqueológicas en Quintana Roo, ante la inminente llegada de “Grace” como huracán, entre las que destacan las zonas de Tulum, Coba, Muyil y San Gervasio, así como el Museo de la Cultura Maya en Cancún, como medida preventiva de protección al patrimonio arqueológico y sus visitantes.

La Secretaría de Turismo informa que se mantiene normal la actividad turística, con el aeropuerto abierto a entradas y salidas de vuelos nacionales e internacionales, mientras que en Quintana Roo, hay más de 120 mil turistas vacacionando y que se encuentran resguardados en sus respectivos hoteles.

Se recomienda a la población tomar sus previsiones, no hacer compras de pánico y mantenerse informada sobre el desplazamiento de la tormenta que entraría como huracán categoría 1 a Quintana Roo.