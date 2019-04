Emiten alerta en escuelas de Querétaro por brote de influenza

Padres de familia de diversas escuelas de la ciudad se encuentran molestos porque las autoridades de Salud y de las mismas instituciones no atienden adecuadamente el brote de influenza que afecta a estudiantes de colegios.

Los papás de menores de edad, que omitieron su nombre y el de sus hijos para evitar represalias, señalan que en el Hospital del IMSS y del Niño y la Mujer la atención es muy lenta y los cuadros de fiebre de los menores son muy complicados, por lo que les hacen esperar hasta dos horas en salas de espera.

Los resultados para las pruebas en hospitales del sector salud tardan tres días en ser entregados, por lo que la mayoría de papás optan por realizar la prueba en hospitales particulares donde el costo oscila de 700 a mil pesos y el resultado se entrega en poco tiempo para iniciar el tratamiento en caso de manera oportuna.

En el Colegio Queretano San Javier se han reportado por lo menos cinco casos de menores, que de acuerdo a padres de familia han tenido que ser atendidos por médicos particulares.

Además, padres de familia del Colegio Fray Luis de León estiman que desde febrero hasta la fecha se han registrado más de 30 casos de niños con influenza, donde el sector salud ya impartió pláticas preventivas; pero los casos siguen en aumento.

La doctora Claudia Berenice Rodríguez, especialista en pediatría, indicó que los casos han aumentado, principalmente en menores de entre seis y 12 años de edad, por lo que recomendó que ante cualquier síntoma de fiebre acudir al médico para atender el caso y recomendar que deje de asistir a la escuela para evitar más contagios.

“Si están sospechando de algún cuadro de fiebre y es influenza no puede ir a la escuela para no infectar, otra cosa que ayuda es el lavado de manos, normas de higiene, no prestar cubiertos o tazas, si tosen o estornudan que se tapen la boca con el codo para no contagiar”.

Advirtió que el costo del Tamiflu es de $772 pesos por 10 cápsulas, en un tratamiento recomendado por cinco días, pero muchos menores siguen siendo enviados a las escuelas por la negligencia de los papás.

“La prueba rápida es importante aunque se recomienda también que si los niños tienen toda la sintomatología de la influenza vale la pena brindar el tratamiento, teniendo el cuadro hay que brindarlo, pudieras no tener la prueba pero el cuadro clínico es de fiebre, malestar y si los niños están decaídos, hay dolor de cuerpo y hay el antecedente de otros casos, hay familias que no tienen el recurso de la prueba y si alguien no la puede comprar mejor brindar el tratamiento de una vez”.

Por último, la especialista recomendó la rápida atención pues la influenza, como cualquier virus, puede complicarse en neumonías que pueden causar la muerte y por otra parte también las escuelas deben realizar una desinfección adecuada en salones e instalaciones donde los menores estuvieron, pues el virus puede permanecer en el ambiente.

Síntomas de Influenza:

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Mucosidad nasal o nariz tapada

Dolores musculares y corporales

Dolores de cabeza

Cansancio