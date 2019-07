Empleados de cervecera Corona declaran paro de labores en San Luis Potosí

San Luis Potosí.- Trabajadores de la empresa cervecera Corona se manifiestan en las afueras de las instalaciones y se declaran en paro laboral a partir de hoy, pues se encuentran inconformes respecto a las condiciones de trabajo que les ofrecen.



Varios de ellos señalaron que las jornadas se han extendido a muchas horas, pero el sueldo sigue siendo el mismo o incluso en algunos casos menor, explicaron que en sus contratos está especificado que su jornada laboral debe de ser de ocho horas pero la empresa no está respetando esto.

Son entre 250 y 300 trabajadores los que se están viendo afectados por esta situación, entre sindicalizados, ayudantes, repartidores, encargados de almacén, entre otros. Según indicaron desde hace más de año y medio comenzaron a notar estas injusticias que se cometen en su contra, además aseguran que el sindicato que representa a los trabajadores de la empresa no ha hecho nada para apoyarlos.

"Empezamos desde las 07:30 am y si terminas a las 08:30 pm ya es ganancia porque ya saliste temprano, porque a veces salimos 12:00 o 01:00 de la noche y al siguiente día es igual, siendo que en el contrato especifica que son ocho horas de trabajo, no pagan las horas extra y si llegas tarde te regresan por ello. Tampoco sabíamos que teníamos sindicato, apenas el año pasado nos enteramos y no ha hecho nada por nosotros".





Los afectados están solicitando la presencia del gerente regional de la empresa, el cual viene de Guadalajara, para que sea quien les resuelva la situación, pues aseguran que los supervisores y gerentes locales solo les dan largas y nunca una solución, además de que temen que haya represalias en su contra.

Dijeron que pedirán que sea firmado un documento por el mismo gerente donde se comprometa y avale el incremento en el salario de los trabajadores, les den comisiones, vales de despensa y se les respeten sus horarios y vacaciones.

"Es mucho lo que nos están pidiendo y lo que nos están exigiendo, pero ellos a nosotros sus trabajadores es menos lo que nos dan; por ejemplo cuando queremos pedir vacaciones nos las autorizan hasta que ellos quieren, o hasta que haya alguien que te cubra. Contratan gente pero luego luego se salen por el sueldo, ya que lo que realmente están pagando no es lo que corresponde", afirma un trabajador.