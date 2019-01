Empleados de Coca-Cola se suman a paro laboral en Matamoros

Por lo menos 500 trabajadores sindicalizados de la empresa refresquera Coca-Cola iniciaron paro laboral la mañana de este jueves en la fronteriza ciudad de Matamoros.

Con ello, el problema laboral se agudiza en la frontera de Tamaulipas donde hasta el día de hoy solamente se habían ido a paro obrero de las industrias maquiladoras.

Nos dijeron que no íbamos a tener aumento hasta septiembre y no íbamos a tener bono porque no nos corresponde porque tenemos el salario más altoJosé Vázquez, empleado





Al sitio se presentó la nombrada activista Susana Prieto, quien les aclaró que “el bono no está contemplado en ningún contrato colectivo surge como una prestación porque no dieron el aumento por años en las maquiladoras”.

Los trabajadores de la refresquera pertenecen al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de Matamoros (SJOIIM) encabezado por Juan Villafuerte, quien hasta el momento no ha dado una postura al respecto.

Foto: El Sol de Tampico

Los protestantes permanecen en paro en la planta ubicada en el bulevar Calixto Ayala en la salida a Reynosa.

Se menciona que existe posibilidad de paros en otras empresas de diversos giros.