Empresarios van contra abusos hacia migrantes en Cancún

Ante las constantes denuncias por maltrato a turistas por parte de personal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de Cancún, especialmente provenientes de Centro y Sudamérica, empresarios locales anunciaron una “exhaustiva investigación” y, en su caso, una enérgica protesta al gobierno federal, al afectar de esta manera los derechos de las personas, así como a la imagen del destino turístico.

“Vamos a hacer una exhaustiva investigación de lo ocurrido en esta área del Aeropuerto para entonces tomar decisiones que terminen con este problema, pues no podemos permitir que por malos servidores públicos se afecte la imagen de Cancún y de otros destinos del estado que dependen en gran medida de esta terminal aérea”, señaló el empresario Carlos Constandse, directivo del Grupo Xcaret.

Por su parte, fuentes de Aeropuertos del Sureste (Asur) aclararon que la zona de Migración es totalmente independiente a la de la terminal y que la empresa no se puede hacer responsable del desempeño de la dependencia federal.

“En Asur estamos conscientes de la importancia de brindar un trato amable al turista y al viajero en general de cualquier parte de provenga, ya que es parte de la calidad y calidez del servicio que se brinda en éste que es el principal destino turístico de México”, señaló.

EL SOL DE MÉXICO dio a conocer información del cónsul general de Brasil, Wanja Campos de Nóbrega, quien denunció que turistas, principalmente sudamericanos, quienes están siendo víctimas de violación a derechos humanos por parte de personal del Instituto Nacional de Inmigración (INM).

Indicó que el Gobierno de Brasil ha recibido una cantidad significativa de quejas de ciudadanos que son impedidos a entrar a México y que son maltratados por autoridades del INM en los aeropuertos internacionales como el de Cancún.

Sin embargo, la titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas, sostuvo que no ha recibido caso alguno de turistas en esta situación. “Lo he visto en algunos medios de comunicación, pero de manera formal no se nos ha solicitado intervención alguna”, apuntó.

En la Sedetur, abundó, tenemos un área específica que recibe las quejas de los visitantes, y hasta ahora no hemos tenido conocimiento de una queja de esa índole. “En cuanto nos llegue una información de malos tratos en Aeropuerto, actuaremos de inmediato para buscar soluciones”, dijo.

Constandse Madrazo precisó que “hoy mismo daré a conocer esto a las diferentes cúpulas empresariales del estado para investigar lo que está sucediendo, y en su caso, tomar cartas cuanto antes, directamente con el gobierno federal”.

Sin embargo, el también ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial reconoció “son cada vez más continuas las versiones periodísticas en este sentido, siendo que hace unos días leí un asunto similar con turistas de Venezuela”.