En Hidalgo, faltan acciones para contener la violencia contra las mujeres

TULA DE ALLENDE, Hgo.- "Durante la administración municipal de Manuel Hernández Badillo no se han visto políticas públicas enfocadas a la disminución de violencia contra las mujeres, y la colocación de un portón en la puerta de la presidencia solo reafirma la idea de que no entiende y no tiene intención de dialogar al respecto", opinaron Susana Oviedo y Lesli Sánchez

Las feministas asistentes a la Marcha Separarista convocada de manera abierta a través de las redes sociales, por el Día Internacional de la Mujer, se encontraron cuando llegaron a la alcaldía, punto de inicio de la marcha, con que el gobierno municipal colocó un portón.

Te puede interesar: Mujeres de Culiacán, Sinaloa, marchan para exigir una vida libre de violencia

Además policías municipales, se colocaron al interior de la alcaldía en tanto que otros hicieron acto de presencia en la plancha de la Plaza del Nacionalismo.

Tras entonar algunos cánticos y hacer pintas frente al acceso al palacio de gobierno el grupo de alrededor de un centenar de mujeres, se organizan para marchar por las calles de Tula y realizar bloqueos intermitentes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las manifestantes, portando pancartas con leyendas, "Si el presente es lucha el futuro es vida", "No sentir rabia es un privilegio" y al grito de ¡Justicia! y ¡El feminismo va a vencer! hicieron su primer bloqueo en la carretera Tula-Tepeji San Marcos y después en la calzada Melchor Ocampo.

Publicado originalmente en El Sol de Hidalgo